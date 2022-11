De Inglesita: Día de Acción de Gracias

Cierto, en toda la semana no se habla de otra cosa que no sea la Copa del Mundo. Y esta columna no será la excepción, ya que justamente hoy vuelve a la acción el "conjunto de la rosa". Los tres leones con la posibilidad de amarrar su pase a la siguiente fase, ni más ni menos que contra Estados Unidos.

El escenario es todavía más importante porque ayer, jueves, fue Día de Acción de Gracias. Y si bien esta fecha tiene mayor relevancia en Estados Unidos que en Inglaterra (o más partes del planeta, como México), no deja de ser un sazón extra para este partido que significa mucho para las dos selecciones, porque de un lado está quienes buscan asegurar el primer puesto, y del otro, los que tienen aquí una oportunidad para no irse eliminados.

Y es que en el debut de los norteamericanos frente a Gales se registraron hasta 12 millones de televidentes en Estados Unidos. Una cifra tremendamente llamativa para un deporte que está lejos de ser el número uno en el país. Y justo para el duelo de hoy, añadido a la fiesta nacional que simboliza el penúltimo jueves del mes, se tienen expectativas porque este sea el evento deportivo más visto en la nación.

Y no será fácil. De ningún modo. Inglaterra en su debut goleó y gustó a una Irán que apenas pudo meter las manos con un par de anotaciones que maquillaron el 6-2. Aquel juego del lunes iniciaba con las esperanzas de cada torneo oficial que juegan: "It's Coming Home", el cántico de los ingleses para alentar a los suyos en la búsqueda de otro título. Otro título que no llega desde su Copa del Mundo, en 1966.

Segundo tiempo

Contra Irán, Southgate mandó un 4-2-3-1 con Pickford en el arco, Stones y Maguire en el centro y Trippier junto a Shaw por bandas. En el doble 5 se encontraron Bellingham y Rice para liberar por dentro a Mason Mount, abriendo la cancha para Saka y Sterling, apoyados del 9, que fue Harry Kane. Lo que había en el banquillo era una locura: Kyle Walker, Trent Alexandre-Arnold, Jack Grealish, Jordan Henderson, Phil Foden, Marcus Rashford o Kalvin Phillips eran uno de los grandes nombres que no arrancaron el encuentro. Todos cracks actuales.

Pero el error de muchos (y me incluyo) es confundir a los futbolistas de la Premier League con los de la selección de Inglaterra. Me explico: en la liga están prácticamente seleccionados de todos los países, y si bien ahí juegan la mayoría de los locales, con ese roce tan competitivo que jornada a jornada nos deleita el futbol de la isla, es un error extrapolar ese rendimiento con el que pudieran tener con el del combinado de Southgate, por muchísimas razones, como que la mayoría no viene de un mismo equipo, entrenan muy pocas veces en el año o simplemente las presiones son muy distintas. Para muestra, hay que ver los casos de éxito que es Alemania y el Bayern; España y el Barcelona e incluso Arabia y el Al-Hilal.

Al cabo de esta primera jornada, donde ya vimos a todas las selecciones en acción, creo que los candidatos principales se mantienen entre Francia y Brasil. Debajo pudiera venir Inglaterra. España levanta la mano por lo mostrado ante Costa Rica (aunque ciertamente no fue un sinodal de nivel) y en cuanto a Argentina, habrá que esperar a si México no termina por eliminarla mañana. A Portugal y Bélgica se les complicó pero sacaron los tres puntos y de momento poco más. A disfrutar de estos días repletos de futbol.

Tiempo extra

Bukayo Saka, atacante inglés, está en lo alto del liderato de goleo junto a futbolistas como Enner Valencia, Ferrán Torres, Mehdi Taremi, Olivier Giroud o Richarlison. Todos con dos goles. Hoy Inglaterra buscará sellar su boleto a octavos frente a Estados Unidos a la 1 de la tarde.