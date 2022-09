De Inglesita: Descenso a la vista

De por sí, a uno ya no le gustan las Fechas FIFA. Menos a escasos días de una Copa del Mundo, donde no hay nada más en juego, salvo la integridad de los jugadores. Sin embargo, para hoy la Nations League trae un partido que no deja de llamar la atención: Italia - Inglaterra; en juego no perder la categoría.

Ya sabemos que este torneo lo inventaron para maquillar los amistosos de los parones con el propósito de darle cierta autoridad a una competición de por sí innecesaria. En la Nations League hay cuatro grupos y cuatro divisiones. Las divisiones se denominan "Ligas", siendo la "A" la primera y la "D" la última. Como es de esperar, los mejores países como Francia, Portugal, España, Países Bajos, Bélgica, Inglaterra, Italia o Alemania están en el máximo circuito, aunque uno de estos últimos tres puede caer a la "B".Y es que el Grupo D está encabezado, ni más ni menos, que por Hungría, con siete puntos. Le sigue Die Mannschaft, con seis. Luego vienen los Azzurri con cinco y al fondo de la tabla están los inventores del futbol con tan solo dos unidades. Con un par de fechas por jugar, hoy se repite la última final de la Euro, pero esta vez en cancha italiana. De perder, el equipo de los Tres Leones estará cayendo de categoría.

Segundo tiempo

Y aunque ganaran los de Southgate, todavía faltaría cerrar la última fecha como locales ante Alemania, este lunes 26. Y con tan pocos días de cara a Catar 2022, pero también con las últimas oportunidades para que los seleccionadores prueben y afinen sus sistemas y jugadores, queda la incógnita de si estos dos partidos se jugarán a un nivel alto.No obstante, las vueltas que ha dado la vida en los últimos años han sido más que llamativas. Inglaterra viene de caer en semis ante Croacia en Rusia 2018. Luego en la Euro 2020 perdió la final (como local y por penales) ante una Italia a la que no le alcanzó para clasificar al mundial. Y hoy está al borde del descenso en la Nations League, donde jugaría en la "B" con selecciones como Montenegro, Rumanía, Albania o Armenia.Son las últimas batallas para que muestren que tienen argumentos para traer de regreso la copa en invierno. El "It's coming home" no suena tan alto ahora por las dudas que levanta este equipo, a pesar de tener en un punto de madurez ideal a elementos como Kane, Foden, Sterling o Abraham. Y esa misma soberbia inglesa que hemos venido acusando por estas líneas en los últimos años, se vio, por ejemplo, cuando Inglaterra recibió a Hungría. ¿El resultado final? Un 0-4 vergonzoso.

Tiempo extra

Hoy juegan Italia e Inglaterra en la penúltima fecha de la Nations League. De perder los visitantes, estarán perdiendo la categoría y cayendo a la "Liga B". El duelo arranca a la 1:45 P.M.