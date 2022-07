De Inglesita: City vs América

Tuve la oportunidad de vivir la experiencia de la Copa de Lone Star en el amistoso que sostuvieron Águilas y Citizens en Houston. Y aunque el debut esperado de Haaland no se dio, ver a figuras como De Bruyne, Mahrez, Bernardo, Cancelo o Walker, es otra cosa.

Algo que disfruto mucho de ir al estadio para ver un partido de futbol es observar los detalles que no se ven en una transmisión televisiva. Manoteos, indicaciones del DT y sobre todo, los movimientos sin balón. Y el Manchester City tiene en eso a un experto como Guardiola.

Es la reinvención pura de los laterales. Kyle Walker y Joao Cancelo son prácticamente todocampistas. Arrancan desde las bandas, y cuando el equipo está al ataque pasan por delante de los interiores. Pero también pueden ir por delante de los extremos para hacer un relevo, o incluso en el caso del inglés, la defensa central no es una zona desconocida. Justamente estuvo ahí cuando ingresó Kalvin Phillips, otro que debutó junto a Julián Álvarez.

Ahora, el América también jugó. Y muy bien. Incluso con lujos como el de 'Mozumbito' que entendió que se trataba de un espectáculo. Por lapsos complicaron a los ingleses en transiciones rápidas y sobre todo con balones largos en duelos aéreos. Sin embargo, el City entendió los mejores momentos para dormir el balón. Para meter el acelerador. E incluso para calentar el encuentro, tal como pasó con Jack Grealish y Memo Ochoa. Al 10 citizen se le vio motivado por el abucheo de miles de personas cada que tocaba el balón. Seguro que en Erling encontrará un mejor socio para participar en más goles, pero no estoy tan seguro de que su lugar ideal en la cancha sea tirado a la banda.

Segundo tiempo

Hay que hablar de Julián Álvarez. Se ve que tiene una tremenda motivación por llenarle el ojo a Guardiola, por correr todo el terreno de juego en Champions, Premier o Copa. Cierto que con el fichaje de Haaland, el argentino probablemente no sea el delantero titular, pero para ser su primer juego, se entendió muy bien con Kevin, Riyad o Bernardo. Y vuelvo a lo mismo: los movimientos sin balón. No se cansó de correr, de tirar desmarques y sprints aunque no le enviaran el balón. De hecho, tuvo una jugada muy clara que erró, creo yo, por las mismas revoluciones que traía. Estaba mucho más rápido con las piernas que con la cabeza.

Entre los cracks que no jugaron están Dias y el propio Erling, que debutaría ni más ni menos que contra el Bayern. Sin embargo, hubo otros elementos que no hicieron el viaje, como Foden, Stones, Laporte o Gundogan. Lo que sí es que se le agradece a Pep mantener en la cancha a piezas importantes por tanto tiempo, y también, aunque haya metido algunos jóvenes, como Palmer, se les vio incisivos y motivados a llenarle el ojo a su entrenador.

Finalmente, la experiencia de estadio está en otro nivel. Desde la enorme cantidad de accesos que hay, pasando por la logística y velocidad del personal para dar un excelente servicio, hasta la simple acústica que significa un estadio techado: la barra del América estaba hasta el otro extremo y se escuchaban perfectamente. Las pantallas, los asientos, baños, explanada para bebidas y alimentos. Ni una sola queja al NRG Stadium de los Texans. Fue un espectáculo dentro y fuera de la cancha.

Tiempo extra

La asistencia al NRG Stadium fue de más de 61,000 personas. Y aunque no estamos descubriendo absolutamente nada aquí, sorprende (y mucho) el poder de convocatoria del América, que si bien se veía clara la ubicación de su porra, cuando caía el gol o en otros momentos del juego, la gente se contagiaba para alentar a sus Águilas en medio de la mayoría azul.