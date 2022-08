De Inglesita: Casemiro y la desesperación

Poco hay en común entre Frenkie De Jong, Adrien Rabiot y Carlos Casemiro. Para la idea de ten Hag es de lo más cercano (con el jugador del Barça) a lo más alejado con el multicampeón de Champions merengue. La desesperación inunda a los de Old Trafford que luego de la fatídica derrota ante Brentford han intentado fichajes a la desesperada.

A menos de dos semanas para que cierre el mercado en la Premier League (y en las grandes ligas del mundo) sigue la novela del Manchester United, misma que originalmente solo involucraba la salida de Cristiano Ronaldo, pero que, tras la mala imagen y los malos resultados en dos jornadas de Premier League que sirven de antesala para el Clásico contra Liverpool, ha involucrado una lista a marchas forzadas de nombres para reforzar al equipo en esta semana.

El primero fue Arnáutovic, delantero del Bologna que ya conoce el futbol inglés, pero que definitivamente no es un futbolista a seguir por los mejores clubes, o al menos los que pretenden volver a serlo. Pero es que en cuanto a delanteros, a excepción del regreso de Ronaldo, el United ha fichado (y muy mal) para el '9': Falcao, Zlatan, Ighalo o Cavani coinciden en que por edad ya no están en su mejor momento y por situación contractual muchos llegaron hasta gratis. Cero planeación ahí.

Y la obsesión por el nuevo entrenador del United para traer a De Jong del Barcelona no ha sido sino eso: una obsesión. ¿Quién quiere venir hoy al Manchester? Por lo deportivo no se ve cómo, no hay motivos reales. Pero, si Frenkie dijo que no, tampoco se entiende muy bien qué tiene Rabiot para que empezara a sonar tan fuerte. Al final eso se cayó porque su madre, que es su representante, pidió un contrato simplemente ridículo.

Segundo tiempo

Y a lo que voy, es que Casemiro claro que caería bien al equipo. Sin dudarlo es de los mejores del mundo en su posición actualmente, a pesar de que ya tiene más de 30 años. Y efectivamente es una zona que no ha reforzado correctamente el club. Si ya hubo parches en la delantera, Matic no hizo más que confirmar la terrible gestión deportiva del equipo de los Glazer, que dicho sea de paso, se ha comentado fuertemente que el club estaría en venta, y a propósito de ello Elon Musk metió tweets para calentar el ambiente, diciendo que iría por el United, aunque luego resultara mentira.

Casemiro puede y debe mejorar el mediocampo. McTominay o Fred han dejado imágenes tristísimas fallando pases de menos de cinco metros. Muy probablemente se intentaría un doble interior con Bruno y Eriksen, pero el problema también está en el ataque. Rashford y Sancho simplemente no andan. La alternativa podría ser Elanga o Garnacho, ya que Martial se ha lesionado. ¿Pero si se va Ronaldo quién anota?

No confío mucho en que vaya a resultar buena incorporación la de Casemiro, no por él, que no debe probar absolutamente nada. Sino que ya vimos en lo que acabaron otros jugadores que llegaron en gran momento y terminaron muy mal, como Di María. O Varane, que llegó la temporada anterior y simplemente no ha encontrado forma. Al pivote brasileño no hay que reprocharle nada. Es el último gran contrato, es un negocio redondo para el Madrid y es un apagafuegos (momentáneo) para el United. En teoría, todos ganan.

Tiempo extra

Este lunes en Old Trafford se juega el Clásico Inglés: Manchester United - Liverpool. El último lugar de la tabla contra el 12. Los Reds, sin Darwin Núñez que metió un cabezazo a un rival en el empate ante el Palace. Mientras que a Cristiano le habría salido otra 'novia': el Dortmund de la Bundesliga, a Casemiro lo esperan debutar en este gran duelo.