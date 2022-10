De Inglesita: A paso firme

Volvió la Champions League esta semana y con ella incrementó la lista de equipos clasificados a la siguiente ronda. City, Liverpool y Chelsea ya tienen su lugar en los octavos. Tottenham está en un grupo cerradísimo en el que todos tienen chances aún. Visitará al Marsella este martes en la última fecha.

Habría que iniciar con los fracasos, que no están en Inglaterra. Están en España. Y es que Sevilla, Atlético y Barcelona irían a la Europa League por quedar terceros en sus respectivos grupos. Recordemos que este año el formato de ese torneo cambió: si bien se mantiene que quienes quedaron en el tercer escalón en Champions pasen a la ronda de 16 en Europa, ahora tendrán que pasar a una repesca frente a los segundos lugares de esta competición menor para ingresar en los octavos.

Por un lado, de quienes juegan en el torneo de las estrellas, encontramos al Liverpool segundo del A, luego de que la revelación este año haya sido el Napoli (con paso perfecto) y el fracaso el Ajax, que si bien es desmantelado año tras año, generalmente está en los octavos. Luego, en el D, Tottenham lidera de momento con ocho unidades, pero detrás vienen Sporting Lisboa y Frankfurt con siete y al último Marsella, con seis. Todo puede pasar en la última jornada, pero los de Conte han quedado a deber en un grupo en el que, de primeras, eran amplios favoritos.

En el grupo E encontramos al Chelsea liderando frente a un Milán intermitente, ya que los otros dos clubes son menores: Salzburg y Zagreb. Aún los rojinegros peligran quedarse fuera, ya que los austriacos visitan Italia en la última jornada: el que gane, avanza. Finalmente, en el G, los Citizens van a la cabeza seguidos por el Dortmund. Tres unidades de diferencia entre ambos, y francamente los de Pep han bajado las revoluciones en los últimos dos juegos: empates a cero goles contra los alemanes y el Copenhague. Entendible, pensando en priorizar elementos en la liga.

SEGUNDO TIEMPO

Luego, en las otras dos competiciones menores, destacar al Arsenal, que lidera el A de la Europa League, seguido del sorpresivo PSV (que justamente ayer le ganó 2-0 a los Gunners), mientras que en el E, la Real Sociedad va con paso invicto. Le sigue el United con tres unidades menos. Estos dos equipos definirán al líder la siguiente fecha desde España, aunque recordemos que la Real ganó en su visita a Old Trafford, y si los Diablos Rojos hacen lo mismo, el criterio de desempate será la diferencia de goles: van nueve para los españoles y seis para los ingleses.

Y, como se mencionaba al inicio, no es un tema menor quedar segundo de grupo. Vendrían equipos fuertes de Champions para enfrentar en la repesca de la Europa League: Barcelona, Atleti, Ajax o Sevilla son de tener bastante cuidado. Pero no todos son malas noticias para los de ten Hag, ya que ayer Cristiano salió titular y marcó en la victoria ante el Sheriff. Hay que destacar también la actuación de Alejandro Garnacho, el joven delantero argentino que ha encontrado minutos en un once titular plagado de atacantes competitivos.

Finalmente, mencionar que en la Conference League el West Ham domina a placer su grupo: cinco victorias, diez goles a favor y solo cuatro en contra. Este domingo los Hammers visitarán al Manchester United en la Premier, y de ganar, podrían pasar del décimo lugar al octavo y así continuar en la pelea por puestos europeos, aunque recordemos que el campeón de la Conference accede directamente a la Europa League del siguiente año.

TIEMPO EXTRA

El siguiente jueves Real Sociedad y Manchester United definen al primero del grupo E de la Europa League. Situación importante, ya que ahora los segundos juegan una reclasificación contra los terceros de Champions para avanzar a la ronda de octavos. Ahí, vendrían equipos como Barcelona, Atlético, Sevilla o Ajax. Nada más…