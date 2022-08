David Guetta y Bebe Rexha presentan I'm Good (Blue)

David Guetta y Bebe Rexha han unido fuerzas musicales y es así que han dado a conocer el tema I'm Good (Blue).

La melodía combina la voz de Bebe con acordes de piano eufóricos y energía contagiosa. Ya es un éxito de TikTok, el sonido, pues ha acumulado 130 mil creaciones y más de 500 millones de “views”, además de ser un éxito con las recreaciones de YouTube.

Rexha y Guetta comenzaron a trabajar en esta canción hace cinco años, y después de generar revuelo en línea, finalmente ha visto la luz.

El sencillo continúa la t racha prolífica de sencillos de Guetta, que incluye una moderna reelaboración de Satisfaction' con Benny Benassi y Family Affair (Dance For Me), que ha logrado más de 10 millones de “streams” desde su lanzamiento.

Guetta también continúa dominando el mundo del pop, con los éxitos recientes Don't You Worry con Black Eyed Peas y Shakira y el hit mundial Crazy What Love Can Do, un éxito certificado que ya ha superado los 150 millones de “streams” globales, ha sido certificado Oro y actualmente ocupa el puesto cinco en el chart de sencillos del Reino Unido.