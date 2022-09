Dark Horse Records lanza Joe Strummer 002: The Mescaleros Years

El pasado 16 de septiembre, Dark Horse Records lanzó Joe Strummer 002: The Mescaleros Years, la primera colección completa que destaca el trabajo de Strummer con su banda posterior a Flash, The Mescaleros.

De acuerdo con un comunicado, la colección incluye ediciones remasterizadas de los tres álbumes de estudio de la banda, además de 15 temas raros e inéditos que abarcan las primeras “demos” que Joe escribió para los Mescaleros, así como la versión inédita de "Secret Agent Man" de 2002 que fue descubierta en los archivos de Joe Strummer y que fue identificada como una de las últimas canciones que grabó, junto con otros temas inéditos como Fantastic y Ocean Of Dreams, con Steve Jones de los Sex Pistols a la guitarra, así como tomas sueltas de las últimas sesiones de Joe con los Mescaleros.

Este “boxset” contó con Lucinda Tait (la viuda de Joe) como productora ejecutiva y fue producido por David Zonshine; contiene nuevas entrevistas exclusivas con amigos de Joe, colaboradores y compañeros de la banda Mescaleros, además de notas manuscritas nunca vistas, letras y dibujos de Strummer extraídos del archivo de Joe Strummer. Incluye 4 CD’s con libro de 72 páginas y 7 LP’s con libro de 32 páginas, embalaje de edición especial y una impresión artística exclusiva de 12 "x12".

Aunque es más conocido como líder de The Clash, Strummer produjo algunos de los trabajos más emocionantes de su carrera con The Mescaleros.

"Todo lo que está pasando para mí ahora es un bluff de chanceros", dijo Strummer durante este período. "Aprendí que la fama es una ilusión y que todo lo que tiene que ver con ella no es más que una broma. Ahora soy mucho más peligroso, porque no me importa en absoluto", mencionó en la misiva.