Danny Ocean causa molestia tras advertirle a sus fans que no le pidan fotografías

Danny Ocean desencadenó diversas críticas luego de pedir a través de sus redes sociales que por favor no le pidieran fotografías cuando se encontrara comiendo, ya que "era su momento sagrado".

Desde hace varios años, el cantante venezolano ha gozado de gran popularidad en Latinoamérica, especialmente en México, y es que debido a sus éxitos como: Me rehúso, Fuera del mercado, Denbow y Dime tú, logró posicionarse entre los mejores cantantes del momento.

Sin embargo, en esta ocasión Danny causó gran revuelo luego de que a través de su cuenta de Twitter le pidiera a sus fanáticos que por favor no le pidieran fotografías cuando estuviera comiendo.

Y aunque no se sabe el contexto detrás de esta petición, fueron muchos los usuarios en redes sociales que lo comenzaron a tachar de "creído".

"No mam**, we, pinc** vato crecido, si por tus fans comes, ¿prefieres dar bocado a tu brioche que tomarte una foto con uno de tus seguidores? Estás mal, Papi. Es el problema de la industria pop, sólo inflan a personas cómo tú con la misma cantidad de talento que de valores humanos", "Se entiende que es tu espacio y es tu momento pero imagina una persona que escucha tu música todos los días y capaz sea la única oportunidad de pedirte una foto y a parte lo pida de manera amable y educada".

Sin embargo, otros decidieron comprender su punto y aseguran que "siempre había momento para todo".

"¿Qué tiene de malo en pedir privacidad y espacio cuando come en la calle? Ni idea tendrán de por qué lo dice. Y no come por los seguidores, come por su duro trabajo", "wey qpd con todos los coments, incluso la gente que tiene una carrera artística y es una figura pública es HUMANO, tiene el derecho de pedir respeto, no le quita el hecho de que seas fan o quieras una foto, más bien es la falta de educación que tienen algunas personas HUMANIDAD", fueron unos de los tantos comentarios que se podían leer.