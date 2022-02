Danna Paola presume portada pero al comprarla estalla por lo que dicen de su cuerpo

La cantante Danna Paola se convirtió en tema de conversación en redes sociales, luego de que expresara su molestia contra la publicación que hace una revista acerca de su cuerpo.

Primero, la cantante presumió su imagen en la portada; dos horas, cuando encontró y compró la revista en el aeropuerto, apareció en Twitter e Instagram con dos mensajes distintos en los que expresa su molestia debido a la forma en la que, según dice, se empeñaron en escribir sobre su “nueva figura”.

“Pero for rea!? No, no estoy estrenando nueva figura, NO, no hice la sesión de fotos para presumirla, so, disappointing”, escribió etiquetando a People en Español quien en la circulante dictó en la descripción de una fotografía que la también actriz estrenaba figura y la presumió en exclusiva.

En otro texto, detalló que durante las entrevistas su físico “siempre ha sido un punto de opinión, intentando darle la vuelta en algo positivo.

“Y esta vez hicieron demasiado énfasis en cómo me veo ahora, específicamente con mi cuerpo, y honestamente evité esas preguntas y me enfoqué en mi salud mental ya que eso ha ayudado mucho a cuidame por fuera también”.

Además, acusó que durante muchos años asegura “los medios le han hecho Body Shaming”.