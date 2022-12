Da frutos la desaseada reforma electoral

No hay mal que por bien no venga, expresa el viejo refrán que se puede aplicar "como anillo al dedo" a la reforma electoral que el gobierno de López Obrador intenta imponer a los mexicanos.

Decimos intenta imponer porque a diferencia de reformas electorales de años pasados que fueron negociadas por los partidos y aprobadas prácticamente por consenso, ahora el objetivo es implantarlas por mayoría sin la intervención ni el visto bueno de los partidos opositores.

Pero bien la andanada en contra del Instituto Nacional Electoral ha tenido varios frutos inesperados, por ejemplo la marcha ciudadana de noviembre 13 que sorprendió a los morenistas y los obligó a buscar alternativas distintas a la reforma electoral constitucional.

Con la terquedad que le caracteriza, el régimen propuso una reforma administrativa que requiere solo la mayoría de los votos en las cámaras y no las dos terceras partes que no pudo conseguir. En otras palabras, el plan fue aprobar por mayoría la iniciativa muy al estilo de los tiempos arcaicos de México, sin importar que esta reforma afecta a todos los partidos y actores políticos.

La propuesta recibió luz verde en la Cámara de Diputados sin modificaciones mayores, pero al llegar al Senado surgió la inesperada oposición del líder del grupo de Morena, el senador Ricardo Monreal, quien denunció que la iniciativa vulneraba varios artículos constitucionales y como tal requería ser modificada.

Monreal, jurista y doctor en derecho, puso el dedo en la llaga y con ello dio la razón a tantos ciudadanos, intelectuales y líderes políticos que desde el principio se opusieron a esta reforma, especialmente porque su principal intención es debilitar al INE y a la democracia mexicana.

Con su valiente postura que posiblemente ocasionará una ruptura definitiva con López Obrador, el líder del Senado demuestra que en México no todo está perdido y que políticos del partido Morena son capaces de oponerse a sus correligionarios y a su líder moral.

Esto es sin duda otra enorme y valiosa secuela de la acción impositiva del gobierno federal, seguramente la iniciativa será aprobada por el resto de los senadores morenistas y sus aliados, pero la actitud honrosa de Monreal será recordada y reconocida por largo tiempo.

Se trata además de una cachetada con guante blanco en contra del presidente López Obrador por sus frecuentes violaciones al régimen legal y constitucional de México, pero también por sus frecuentes desaires y ninguneos en contra del senador zacatecano.

"Al diablo con las instituciones", diría en alguna ocasión el mandatario mexicano y en fecha más reciente no tuvo empacho en burlarse de los magistrados de la Suprema Corte con su controvertida declaración de "no me salgan ahora con que la ley es la ley".

Es por cierto evidente que López Obrador no conoce a fondo el derecho ni las leyes mexicanos, pero además cuántas veces le conviene cuestiona al régimen legal a pesar de que su primera gran obligación como presidente es cumplir y hacer cumplir la ley.

Una tercera consecuencia positiva de este polémico asunto será cuando la Suprema Corte analice los cambios aprobados por el Congreso y falle --seguramente-- en contra de los mismos por afectar varios artículos constitucionales como lo reveló el senador Monreal.

En ese momento la vergüenza será total para los diputados y senadores que votaron a favor de la ley y de paso para el presidente López Orador, quien no tendrá más remedio que aguantar vara y dar marcha atrás a su desaseada reforma electoral.

Pero no hay que comer ansias, mejor esperar a que se concrete su aprobación en el Senado, sin descartar algún cambio de estrategia de última hora por parte del inquilino de Palacio Nacional.

Por lo pronto algunos beneficios de la imposición anunciada han quedado a la vista.

LA GRAN FINAL…

Fueron muchas las sorpresas del Mundial de Qatar 2022 que concluirá el próximo domingo con una final de lujo: Argentina contra Francia. Al igual que muchos latinoamericanos nos encantaría ver a Leo Messi levantar la copa para coronar así su fenomenal carrera deportiva, pero creemos que Francia cuenta con un equipo más sólido y por lo mismo logrará revalidar su campeonato. Suerte para ambas escuadras que merecidamente protagonizarán el último partido del Mundial.

Comentarios a [email protected]