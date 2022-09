D23Expo: Presentan primer tráiler de La Sirenita con Halle Bailey y más anuncios de Disney

Después de dos años en los se dejó llevar a cabo la D23 Expo, este año regresa con transmisiones en vivo en las que presentan todas las novedad de Disney.

Este eventos se llevará a cabo a partir del 9 de septiembre y hasta el domingo 11 de septiembre, en donde se podrán presenciar diferentes paneles que se realizan desde las 12:00 PM hasta las 9:00 PM en horario de México.

Hay muchos detalles y revelaciones que se pueden esperar sobre los proyectos de Disney, desde los planes con Star Wars, así como un posible anuncio de Fantastic Four.

También habrá noticias sobre los videojuegos de la empresa de Mickey Mouse.

Disney revela el primer tráiler de La Sirenita

Una de las versiones live-action de la casa de Mickey Mouse, más esperadas y que mayor polémica han desatado, es la nueva versión de La Sirenita, protagonizada por Halle Bailey, integrante del grupo HallexChloé.

Aunque no revela muchos detalles, se pueden ver fotogramas del mar, y de Ariel interpretando el clásico Part Of Your World, pues tal como la versión animada, esta también será musical.

Así es el primer tráiler de Desencantada con Amy Adams

Si de princesas de trata, Encanta de 2007 se ha convertido en un clásico moderno del cine, esta vez Giselle tendrá que enfrentarse a una nueva villana. Con una nueva vida, y una bebé.

Lo más especial, es que regresa la mayoría del elenco principal como Amy Adams, Patrick Dempsey, Idina Menzel y James Marsden, todo esto acompañado de más secuencias de canto y baile.

Nuevo tráiler del regreso de las brujas

Una de las secuelas más esperadas de Disney, es la segunda parte de Hocus Pocus. Película que marca el regreso de las hermanas Sanderson, interpretadas por Sarah Jessica Parker, Bette Midler y Kathy Najimy.

La cinta se estrena en el 30 de septiembre en Disney+.