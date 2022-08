¿Cynthia Rodriguez y Carlos Rivera no invitaron a los conductores de VLA a su boda?

Fue hace un par de días cuando Cynthia Rodríguez reapareció en Venga la Alegría tras estar de vacaciones por Europa por varios meses junto a su ya esposo, Carlos Rivera.

Durante su visita, además de revelar que ya no estaría más en el matutino, pero sí en TV Azteca, la conductora dio a conocer más detalles en torno a su boda secreta con el cantante, asegurando que muy pocas personas habían asistido.

“Estuvieron los que tenían que estar en ese momento y fue un sueño. Estamos felices, en la mejor etapa de nuestras vidas, algo muy íntimo, la verdad”.

Sin embargo, lo que sorprendió a miles fue que los conductores del programa de Venga la Alegría no asistieron a la ceremonia, a pesar de que se han visto muy cercanos a la conductora y a su pareja.

Ahora, a varios días de estas declaraciones, los conductores del matutino dieron a conocer que en realidad Cynthia no los había invitado a su ceremonia y que por eso no habían ido.

Todo ocurrió cuando en el programa presentaron las declaraciones que Natalia Jiménez dio en torno a la boda de Cynthia y Carlos Rivera, asegurando que no pudo asistir por temas de trabajo.

“Yo andaba trabajando (...) me alegro muchísimo por ellos que se hayan casado. Que se preparen para no dormir... van a estar sin dormir dos años”, sentenció.

Ante esto, Horacio Villalobos no se quiso quedar callado y reveló que los conductores del programa no habían sido invitados a la boda, sin embargo, su compañero Ricardo Casares desmintió los hechos e insinuó que él había sido la excepción, pero que no pudo ir.

Por su parte, Flor Rubio señaló que a pesar de eso, estaba segura de que la pareja los había tenido presentes en el corazón en ese momento tan importante y Horacio destacó que la invitación era lo de menos, ya que los querían mucho y les deseaban un feliz matrimonio.

Cabe destacar que fue durante sus vacaciones por Europa que los conductores se dieron el sí en una íntima ceremonia, en donde solamente estuvieron presentes las personas más cercanas de la pareja.