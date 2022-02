Cynthia Rodríguez estaría esperando su primer bebé con Carlos Rivera 

Cynthia Rodríguez compartió ante el inicio del año 2022 que su mayor deseo era convertirse en madre, y al parecer, este ya estaría concedido.

Según la información difundida por la periodista de espectáculos, Shanik Berman, la conductora de Venga la alegría, estaría esperando su primer bebé a lado de su novio, el cantante Carlos Rivera.

VER MÁS Captan muy cariñosos a Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez en la playa

“Ahora salió últimamente (Rivera) con que su sueño más grande, más que ser artista, más que el triunfo artístico, es tener un hijo. ¿Y por qué crees que salió? Porque ahí hay un guardadito”, dijo Shanik durante el programa Con Permiso.

VER MÁS 'Mi deseo es ser papá'; Carlos Rivera quiere cambiar pañales

Confesó porque casi no etiqueta a Cynthia en redes sociales

Berman, detalló además que la pareja tiene un guardadito.

“Se me hace que ya está embarazada Cynthia Rodríguez (...) se va a esperar unos cuatro meses, es lo que me dijeron, yo no sé. Pero bueno, ojalá sea cierto lo que dicen y que va a decir próximamente que sí está embarazada, ojalá y si no, pues ojalá se embaracen pronto”.