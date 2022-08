Cynthia Rodríguez cuenta detalles de su boda con Carlos Rivera durante despedida de Venga la Alegría

Cynthia Rodríguez sorprendió al público de Venga La Alegría al revelar que sí se casó con Carlos Rivera, tal y como los rumores lo afirmaban, además de confesar que está a punto de dejar el programa para “embarcarse a nuevos proyectos”, ¿a dónde se irá?

A dos meses de sus vacaciones, la conductora contó en su regreso al programa de TV Azteca todos los detalles de su viaje por Europa, confirmando que se había casado con el cantante Carlos Rivera.

“Sí, nos casamos, saben que somos muy discretos con nuestra parte personal, pero yo tenía que venir a contarlo en mi casa Venga la Alegría”.

Tras esto, Cynthia señaló que sí hubo gente del matutino invitado en su boda, sin embargo, ellos no contaron nada al respecto y todo lo mantuvieron en secreto.

“Estuvieron los que tenían que estar en ese momento y fue un sueño. Estamos felices, en la mejor etapa de nuestras vidas, algo muy íntimo, la verdad”.

La también cantante confesó que todo había estado en secreto hasta que el mismo Vaticano publicó las fotografías de su visita, en donde aparecían luciendo su anillo de bodas. "Sí, el Vaticano nos delató, nosotros no sabíamos hasta que lo publicaron", dijo entre risas.

Sobre los rumores de un posible embarazo, Cynthia lo negó, sin embargo, comentó que sí estaba en sus planes formar una familia.

“La verdad es que no, no estoy embarazada, cuando me hablan sobre mi pancita abultada, yo les digo que no, es pancita normal”

Para finalizar con su intervención, confesó que sí se va a ir de Venga La Alegría, pero no de TV Azteca, como mucho se ha creído.

“Este trabajo es muy demandante y puede haber momentos en los que yo no voy a poder estar dando mi 100 por diversas cosas. Entonces sí, vengo a despedirme de Venga la Alegría pero no de TV Azteca”, aclaró la conductora, por el momento se desconoce en qué proyecto estará.