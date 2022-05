Cynthia Rodríguez anuncia su salida de Venga la Alegría

Después de varias especulaciones en torno a su salida, este lunes se dio a conocer que Cynthia Rodríguez se tomaría “unas merecidas vacaciones” y dejaría de conducir Venga la Alegría tras más de 15 años de estar en TVAzteca.

Durante el matutino, la bella conductora sorprendió a todos al revelar que se tomará un tiempo alejada del matutino, todo con el fin de descansar y dedicarse a su pareja.

“Después de 17 años en esta empresa estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado durante esta carrera. Me voy a relajar un tiempo, me voy de viaje un ratito, a disfrutar de mi relación y de mi vida para regresar recargada”, comenzó la bella cantante.

-

Posteriormente, la exacadémica les pidió a sus seguidores que no hicieran caso de lo que podrían leer de otros medios, que lo “real” siempre será lo que vean en sus redes sociales y en la televisora del Ajusco:

“Les prometo que haré algunas videollamadas para que me responda. Lo que vean en mis redes sociales y lo que vean en TV Azteca esa es la verdad. Les estaremos contando todo lo que pasa con mi carrera desde hace 17 años”.

Cynthia también contó que no podrá estar en el proyecto de La Academia como a ella le hubiera gustado: “Me duele perderme el proyecto de la Academia, que deseaba hacer con todo mi corazón, pero lamentablemente estoy de vacaciones”.

(FOTO: ESPECIAL)

Para finalizar, la conductora dejó en claro que regresará muy pronto al programa y lo hará con gran gusto: “Aquí nos veremos familia, y les contaré como nos fue en las vacaciones”, finalizó la cantante al dar a conocer su retiro de Venga la Alegría.