Cynthia Klitbo confirma demanda contra Juan Vidal por violencia

Tiene un mes que Cynthia Klitbo denunció a Juan Vidal por haberla violentado durante su noviazgo fugaz, pero ella declaró que todo está ratificado en su denuncia. Cynthia Klitbo, de 55 años de edad, reveló con ayuda del Rey Grupero, que su expareja Juan Vidal se ponía violento con ella porque roncaba y, además, él le debe dinero.

Por ello, la actriz decidió poner una denuncia contra Juan Vidal, de 45 años de edad, misma que ya ratificó. La actriz advirtió haber comenzado un proceso legal en la Fiscalía de la CDMX contra Juan Vidal por la violencia que vivió cuando fueron novios.

Cynthia Klitbo y Juan Vidal pasaron de ser amigos muy queridos a novios, pero el romance solo duró pocos meses. Asimismo, Klitbo dijo que Vidal fue notificado de una orden de restricción que le prohíbe hablar en medios de comunicación sobre la actriz.

Por su parte, la mexicana se negó a hablar de su ex por el proceso legal que lleva y porque "mi carrera habla por mí", pues comenzó como actriz en 1980. "Yo no he parado", fue lo que la actriz dijo, pues además de estar constantemente trabajando y pese a los divorcios que ha tenido, nada la detiene.

Y es que, incluso, Cynthia Klitbo prefiere desconocer a la cubana Niurka, pues es la actual novia de Juan Vidal, y quien ha despotricado contra ella por la denuncia. "Yo no conozco a la señora... mi trabajo dice todo lo que soy y no me gustan los chismes".