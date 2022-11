Cyberbullying habría llevado a Aaron Carter a la muerte, asegura exmánager

Han pasado casi tres semanas de la repentina muerte de Aaron Carter; sin embargo, los detalles sobre sus últimos días de vida no han dejado de salir a la luz. Recientemente, se dio a conocer que el cantante no hizo un testamento, a pesar de los consejos de sus abogados, por lo que será el estado de California quien decida cómo se repartirán sus bienes.

Sin embargo, las causas de su deceso siguen siendo un misterio. Aunque los reportes policiales destacaron que en el lugar donde fue descubierto su cuerpo había latas de aire comprimido, los resultados de los exámenes toxicológicos que le practicaron continúan sin compartirse.

A pesar de ello, el exmánager de Carter, Taylor Helgeson, cree que el verdadero motivo que habría llevado al artista a su trágico final son los constantes mensajes de odio que recibía por las redes sociales, mismos que habrían afectado, aún más, su salud mental.

En entrevista para el portal Page Six, Hegelson explicó que estos ataques lograron desestabilizar el estado de ánimo de Aaron, al grado de que los consideraba como una pesadilla: "No paraba. Fue tan implacable y, sí, lo afectó", dijo.

Taylor, anteriormente, señaló que no cree que su amigo se haya quitado la vida, pero reconoce que la situación de violencia que vivía sí llegó a derrumbarlo emocional y mentalmente: "No iría tan lejos como para culpar a eso (acoso cibernético) por completo, pero vi que eso lo derrumbó. Él nunca eligió su vida, no creo que se le hayan dado las mismas herramientas que muchos de nosotros tenemos para navegar en la vida de una manera que nos deje espacio para vivir vidas sostenibles y buenas", agregó.

Asimismo, destacó que en algunas ocasiones el odio que recibía traspasó la pantalla y recordó la vez que Carter fue interrumpido en una de sus presentaciones por uno de sus "haters": "Realmente lo afectó, cuando bajó del escenario, estaba muy triste. No estaba enojado, estaba triste".

Pero ni los comentarios en su contra, ni las críticas pudieron alejar a Carter de las redes sociales, incluso, él se ofreció a administrar sus cuentas, pero Aaron se negó: "Parecía que no podía mantenerse alejado. Muchos días, sintió que tenía algo que demostrar", expresó.

Contrario a lo que pasó en vida, tras su muerte Carter ha recibido cientos de muestras de afecto por parte de sus fans y de toda la generación que creció con él, sobre todo de las personas que lo amaron, incluyendo a su hermano mayor, Nick Carter, integrante de la banda Backstreet Boys