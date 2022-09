Curiosidades y referencias a teen movies en Do Revenge, la película del momento en Netflix

Si eres fan de las películas chic flick adolescentes como Chicas Pesadas, Clueless y Jawbreaker, seguramente ya viste el nuevo éxito de Netflix, Do Revenge.

Esta cinta de Jennifer Kaytin Robinson (Someone Great, 2019), presenta la historia de Drea, interpretado por Camila Mendes (Riverdale), la chica más popular de la escuela, quien ahora enfrenta el escrutinio luego de que su novio filtrara un video íntimo, y Eleanor, encarnado por Maya Hawke (Stranger Things), una nueva estudiante que enfrentó los rumores de acosar a una chica en el pasado, ambas, con sus historias se unen para tomar venganza.

La película tiene una serie de giros a lo largo de la trama que sorprenden de principio a fin. Además, su vestuario es impecable y tan icónico como se ha visto en otras películas clásicas adolescentes. Y es que sus homenajes a los años 90 y al Y2K, todo mezclado con un soundtrack contemporáneo con temas de Olivia Rodrigo, Billie Eilish y Tate McRae, pero con clásicos de los noventa como Do You Know de Robyn y Bitch de Meredith Brooks, hacen que la cinta se sienta nueva, pero familiar.

Algo que llama la atención son las referencias que hace a largometrajes juveniles que han marcado a varias generaciones., como la ya mencionada Chicas Pesadas (2004), Clueless (1995) y Cruel Intentions (1999).

En este texto te mencionamos algunas curiosidades y referencias directas que hace la película de Netflix.

Do Revenge se ambienta en una escuela privada ficticia de Miami, Florida, el Rosehill Country Day, en donde muy al estilo de Gossip Girl, presenta a sus estudiantes con un uniforme digno de pasarela, con tonos pastel, boinas, zapatos gruesos, muchos cuadros y calcetas de colores y diseños llamativos. Un preppy muy elevado.

1. Clueless- Horowitz Hall

En una escena en particular en las afueras del Rosehill Country se puede ver un letrero con la leyenda Horowitz Hall, el cual hace referencia a la película Clueless con Alicia Silverstone dando vida al personaje de Cher Horowitz.

2. 10 Cosas que odio de ti- Escena de la pintura

En una escena, el personaje de Drea va a la casa de Ross, y comienzan a lanzar globos de pintura a lienzos blancos, pero de pronto, los lanzan entre ellos. Esta es una clara referencia a una escena similar en 10 Cosas que odio de ti con Julia Stiles y Heath Ledger.

3. Recorrido por la escuela- Chicas Pesadas- Clueless

Las películas adolescentes siempre cuentan con una escena en la que la chica nueva de la escuela recibe un tour sobre los "grupitos". Haciendo un homenaje prácticamente igual al de Clueless, aunque también a la recordada escena de Chicas Pesadas. En Do Revenge, Eleanor recibe un tour de parte del personaje de Gabbi, interpretado por Talia Ryder.

4. El Makeover- Diario de la Princesa, Clueless, Chicas Pesadas, She's All That, etc.

Básicamente, todas las películas adolescentes de los 90 y principios de los 2000 cuentan con una escena de cambio de imagen, ya sea que la chica linda se convierte en una rebelde, "la fea" en una supermodelo o en una princesa. En Do Revenge, Drea le hace un cambio de imagen a Eleanor, aunque queda claro que su mayor similitud es con Clueless.

5. Escapada victoriosa en el auto- Cruel Intentions

Otro clásico adolescente protagonizado por Reese Witherspoon muestra al final de la cinta a una triunfante Annette Hargrove (Reese) luego de exponer al fraude que es Kathryn Merteuil (Sarah Michelle Gellar, quien aparece en Do Revenge como profesora). En Do Revenge, luego de ejecutar su plan con éxito, Eleonor y Drea se van en un auto vintage mientras de fondo suena Bitch de Meredith Brooks.