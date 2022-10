Cúpula panista en Coahuila se inclina por alianza para elecciones en 2023

La presidenta estatal del PAN Coahuila, Elisa Maldonado, encabezó dos paneles políticos en las ciudades de Frontera y Monclova, junto a algunos liderazgos del partido.

En compañía de Gerardo Aguado, secretario general, Mario Dávila; el alcalde de Monclova; el ex alcalde Jesús Alfredo Paredes López; el ex senador Guillermo Anaya, los ex presidentes estatales del PAN, Esther Quintana y Jesús de León; y el ex presidente nacional del PAN, Marcelo Torres, entablaron el diálogo con la militancia sobre las acciones que vienen para el partido.

Explicaron que la base será la que decida a través el Consejo Político si se realiza o no la alianza PRI-PAN-PRD.

Paredes López externó su confianza en que se logrará la alianza, para que como bloque puedan vencer a Morena en las elecciones de 2023.

Explicó que las estadísticas muestran que los estados en donde Morena obtiene la gubernatura se incrementan los delitos e ingresa de manera violenta y aplastante el crimen organizado.

Señaló que Coahuila es de los estados más seguros del país gracias a las políticas implementadas por el gobierno de Miguel Riquelme, de extracción priísta y de los alcaldes del mismo instituto político y de otros organismos como en Monclova que es de Acción Nacional.

Los liderazgos se mostraron unidos y en confianza de que junto a la militancia podrán proteger a Coahuila de las malas decisiones que afectan al gobierno federal.

“Estaremos visitando varios municipios con liderazgos de nuestro Partido, tenemos mucha comunicación con nuestra militancia y queremos que la ciudadanía sepa que el PAN está fuerte y listo para los próximos procesos que vienen”.