Cumple 11 años joven desaparecido en Torreón

A once años de haber desaparecido un joven de 17 años de edad en Torreón, las autoridades de seguridad en Coahuila siguen sin dar con su paradero, por lo que los colectivos de familias de desaparecidos exigen una investigación exhaustiva.

De acuerdo a lo que informaron hace años exactamente, el 05 de mayo del 2011, Cosme Humberto Alarcón Balderas, de 17 años, fue desaparecido en Torreón, Coahuila.

Aseguraron que todo este tiempo su madre, Marcela Balderas, ha sido sometida a una tortura constante por parte de las autoridades, pues además de la indiferencia, extraviaron la Averiguación Previa de homicidios que tenía información de un cuerpo que coincidía con características de su hijo.

Además la madre de la víctima ha vivido tres procesos de exhumación con la esperanza de encontrar el cuerpo de Cosme, pero sin ningún resultado.

Por lo anterior, la asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M) y el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, exigió a las autoridades de Coahuila se haga una investigación exhaustiva para llegar a la verdad y se garantice el acceso a la Justicia por la desaparición de Cosme Humberto Alarcón Balderas, así como reparación el daño y acciones contundentes de no repetición ante la tortura que ha sido sometida todos estos años la familia.

Se pide se revisen los expedientes de cuerpos sin identificar en fosas comunes, así como las de recuperación de restos en fosas clandestinas y se inicien procesos administrativos y/o penales contra los funcionarios que por acción u omisión han violados los derechos humanos de miles de personas.

Por último, se insiste en la renuncia del Fiscal de Personas Desaparecidas de Coahuila, José Ángel Herrera Cepeda, de quien se pide se le investigue por responsabilidad administrativa y/o penal por actos de acción, omisión y aquiescencia por las desapariciones de Cosme y de las más de tres mil personas desaparecidas en nuestro estado.

“Como colectivo y centro de derechos humanos seguiremos alzando la voz dignamente para decirle al Estado Mexicano que no descansaremos hasta que tengamos con nosotras a Cosme y a todos y todas. No descansaremos hasta que la Justicia se haga presente en cada familia y se castigue a los responsables; hasta que no se repita más esta tragedia humanitaria que ha lacerado profundamente nuestros corazones”, finalizaron.