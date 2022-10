Cuida tus medias del daño

Junto con el inminente cambio de temporada, es momento de sacar nuestras medias del clóset para completar nuestros outfits o, mejor aún, es hora de comprarte un par nuevo y ser la sensación del otoño con los nuevos estilos que se usan.

Aquí te diremos cuál es la manera ideal de cuidar tus medias con sencillos trucos para que luzcan siempre como nuevas, además de darte consejos útiles para que te duren más tiempo y, en caso de que aparezcan rotas, puedas solucionar temporalmente cualquier hoyito o tejido dañado.

Antes de darte los trucos de cuidado, te recomendamos fijarte bien en la densidad de las medias a la hora de comprarlas, ese es un factor determinante en la durabilidad del producto. Deben ser mayor a 60 dens para que te asegures de que el grosor del hilo soporta un poco más. Las medias de 20 y 40 dens significa que el tejido es extra fino y, por lo tanto, tienen mayor probabilidad de jalarse o romperse con el uso.

CÓMO EVITAR QUE TUS MEDIAS SE ROMPAN

MÉTELAS EN EL CONGELADOR

El primer truco es para tus medias nuevas y ayuda a fortalecer el tejido. Mójalas y retira el exceso de agua. Aún húmedas, deberás meterlas en una bolsa sellada al congelador y dejarlas por un buen rato. Si al momento de sacarlas notas que se congelaron un poco, enjuágalas con agua templada y ponlas a secar en un lugar con sombra.

USA LACA PARA EL PELO

Lo que debes hacer es ponerte las medias con cuidado y esparcir una dosis de laca o spray de pelo por todo el largo de tus piernas, con esto lograrás que el tejido se endurezca y aguanten durante todo el tiempo que las uses.

REVISA TUS UÑAS ANTES DE PONÉRTELAS

Un consejo de cuidado a la hora de ponerlas, sería revisar a detalle tus manos y uñas antes de tocar las medias, ya que a la hora de estirarlas y ajustarlas a tus piernas, puedes jalarlas con cualquier uña rota o mal limada, incluso si tienes las manos rasposas, ya que se trata de un tejido sumamente delicado. Muchos expertos en moda usan guantes para manipular las medias para que no sufran ningún daño, ese tip, aunque suene un poco extremo, las salvará.

¿CÓMO PONERTE LAS MEDIAS?

Te recomendamos estirarlas suavemente con tus manos mojadas y empezar a ponerlas primero a la altura de los tobillos. Ahí, con ayuda de tus manos, tienes que abrirlas un poco para ir haciendo espacio para el resto de las piernas. Muchos de los accidentes donde las medias terminan rotas es por ponerlas apresuradamente con movimientos demasiado bruscos.

TRUCO DE EMERGENCIA PARA LAS MEDIAS ROTA

Si tus medias ya presentas algún hilo corrido o un hoyito y no te las puedes cambiar o no tienes otro par, el truco de oro es poner un poco de barniz de uñas transparente para que no se siga rompiendo. Si el daño es pequeño incluso puedes unir el tejido mientras se seca el barniz para que no se vea que tu media está rota.

Este truco es infalible y muy popular, ha salvado a más de una en momentos importantes donde el día no se puede detener a causa de una media rota.