Cuestionan a Luis Cresencio Sandoval por masacre en Allende

El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, cuestionó el conocimiento o la información que pudo haber tenido el general Luis Cresencio Sandoval, de la masacre en Allende, Coahuila, en 2011, cuando era responsable de la guarnición de Piedras Negras.

Durante la sesión ordinaria y en medio de un ríspido debate en el marco de la ratificación de 389 ascensos a mandos militares y navales, el legislador incluso recordó que el senador por Morena, Armando Guadiana, presentó una denuncia ante la Corte Internacional de La Haya, por esta masacre, por la inacción de las fuerzas armadas para detener estos crímenes.

En tribuna, reconoció que "no hay información alguna que el general secretario haya tenido participación directa. Lo que hay información o presunción es que él supo lo que pasó".

Ante el malestar de senadores de Morena, dijo que "no es verosímil que si militares bajo su mando estuvieron enterados, él no supiera. Esas son las cosas que se tiene que investigar: Por qué una guarnición cercana a donde fue la masacre no intervino para evitar que murieran cientos de personas".

El senador por Morena, Armando Guadiana, respaldó lo señalado por Álvarez Icaza sobre la actuación de militares en ese episodio y dijo que por ello acudió a la Corte Internacional de la Haya, por su inacción para evitar la masacre.

Félix Salgado, senador por Morena, criticó lo dicho por Álvarez Icaza, minimizó los hechos de Allende. "Me parece mezquino reprochar esto. A quienes tendría que cuestionar es a los que van a ascender, no al general secretario".

La masacre de Allende ocurrió en 2011 y fue el ataque del grupo criminal Los Zetas en ese poblado y varios municipios del norte de Coahuila, que dejaron alrededor de 300 personas asesinadas y desaparecidas.