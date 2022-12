Cuauhtémoc Blanco y Arturo Elías Ayub casi se agarran a golpes

Cuauhtémoc Blanco confesó que estuvo muy cerca de agarrarse a golpes con Arturo Elías Ayub después de un partido de futbol entre Veracruz y Pumas.

De acuerdo al relato compartido por el exfutbolista para el programa de entrevistas de Gustavo Adolfo Infante, cuando el yerno de Carlos Slim era directivo del conjunto universitario se atrevió a burlarse de él, y “para sus pulgas”, ambos quedaron en verse en el hotel para concluir una discusión, pero a golpes.

“Yo estaba encabronadisimo. Nosotros fuimos superlíderes y nos ganó el Pumas allá, fallamos muchísimo, entonces yo ya voy a vestidor y va Elías Ayub y se burla de mí (...) Lo fui a buscar y ahí estaba, no se rajó. y Herrerías (entonces director técnico del Veracruz) me pedía ‘métete a la camioneta, por favor, te lo pido’. Me vale, no se va a burlar de mí”, contó.

Sin embargo, detalló que horas después de la euforia él y Arturo se fueron a cenar.

“Tuve la oportunidad de estar en su casa, ahí en Polanco… es un tipazo, su familia, sus amigos… vino aquí a jugar golf, ahí anduve con él, me invitó a jugar a su casa. Tipazo”, dijo.

