Cuatro fracturas faciales, diagnóstico de Alfredo Adame tras haber recibido fuerte golpiza

Cuatro facturas faciales es el diagnóstico médico dado a Alfredo Adame, quien la mañana de ayer sufrió una golpiza por dos individuos quienes, le han dicho, presuntamente forman parte de una banda delictiva.

La noche de este miércoles, tras una valoración médica de casi tres horas, el actor y conductor reiteró a los medios de comunicación que él no comenzó el conflicto con los ahora detenidos.

"Estuve a punto de perder el ojo", indicó, dejando ver la posibilidad de ser sometido a una operación.

Reiteró que sus vecinos son testigos de los hechos y que incluso hay videos.

"Solo me acerqué a ayudar", reiteró Adame, agregando que él no busca conflictos.

Subrayó que no ha recibido notificación alguna de que ha sido señalado como quien inició el pleito. Y aseguró no temer por su vida.

Por la tarde, antes de ser atendido en un hospital al sur de la ciudad de México, al que regresará este jueves para otra valoración, el actor relató que incidente comenzó cuando, mientras revisaba unos rines, escuchó sirenas de patrullas y ambulancia y al preguntar lo que había pasado, se enteró habían asesinado a un policía cerca.

Una vez que pasó por el lugar y ya en la puerta de su hogar, vio a un hombre quien llegó pidiendo ayuda, al tiempo que observó a una mujer herida bajando de un auto.

Como la ambulancia estaba cerca, auxilió a la mujer e instantes después de ser atendida, Alfredo se volvió a acercar al joven, quien también aseguraba habían asesinado a su hermano, para preguntarle lo que había pasado.

(FOTO: ESPECIAL)

Fue cuando dos personas, uno de chamarra blanca y otro en moto, que acababan de llegar, le dijeron que se largara y dejara de estar de chismoso.

"Uno me dio entonces un puñetazo que evadí, me dio una patada; se da la media vuelta y me le dejo ir yo y él se va para atrás, no le quiso entrar a los golpes", narró.

"De pronto llega el otro por atrás y me da un campanazo con todo, creo era con un bóxer o algo así", agregó. Hasta la noche de este miércoles sólo su hija Vanessa se ha comunicado con él.