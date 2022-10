Cuatro aristas

Antier se publicó en las páginas de El Siglo una información referente a la disminución que han tenido las arcas del Municipio de Torreón en los últimos dos meses por un monto de 14 millones de pesos, debido a recortes que han sufrido en las participaciones federales.

Óscar Gerardo Luján Fernández, tesorero de la administración que preside el alcalde Román Alberto Cepeda González, dijo que son cerca de 7 millones de pesos mensuales la baja en las percepciones municipales, de un proyecto de recepción de 89 millones.

Luján Fernández señaló que el fondo general de participaciones para el presente ejercicio es de mil 79 millones 131 mil 129 pesos, lo que arroja el promedio de 89 millones ya antes mencionado.

Además de la información ya proporcionada, el titular de las finanzas del Ayuntamiento de Torreón explicó que en lo que se refiere al presupuesto total del Municipio, consta de 665 millones 884 mil pesos por aportaciones. A ello se le suman de ISR participable, un monto de 199 millones 238 mil 44 pesos, más ingresos propios estimados por el orden de los mil 411 millones 697 mil 411 pesos, para dar un total de 3 mil 300 millones 690 mil 375 pesos.

En medio de este entorno de cifras globales para la erario torreonense, Óscar Luján manifestó que debido al recorte que están sufriendo desde hace dos meses, las autoridades municipales están tomando acciones que él mismo catalogó como poquito agresivas, y que consiste en incrementar el número de notificaciones a todos aquellos que presuntamente tienen adeudos en el pago del impuesto predial por más de cinco años, tributo por antonomasia municipal, con el objetivo de compensar la caída en los ingresos de los 7 millones, que la federación les está recortando el último bimestre.

Ante esta situación, ayer El Siglo da cuenta la historia de María, quien no ha cubierto el costo del Impuesto Predial que corresponde al presente año, debido a que no ha podido ejercer su descuento como persona de la tercera edad por la falta de credenciales del Inapam.

En el Municipio de Torreón, se le informó que el descuento tenía vigencia durante todo el año, pero se le ha complicado obtener este documento, pues anteriormente el DIF colaboraba en esta gestión y ahora es directamente en la Secretaría del Bienestar, pero hay una lista de espera para el trámite.

Esta semana, la mujer recibió en su domicilio una notificación de la Tesorería Municipal, donde se le informa que se le aplicarán sanciones por el 100 por ciento del impuesto que le corresponde, pese a que no cuenta con adeudos de años anteriores, sino únicamente los del 2022.

"Dicen que, por ejercicios anteriores tengo una multa de casi 3 mil pesos, cuando la casa, tengo dos años que la compré y los dos años he pagado, entonces se me hizo bien injusto, en Ciudad DIF ya no están haciendo la credencialización, ahora es en Bienestar, en Bienestar me dicen que sí pero que no tienen tarjetas, entonces es mentira lo que dijo el tesorero de que van por quienes deben cinco años, están apretando a todo el mundo".

En la notificación, de la cuál tiene copia El Siglo de Torreón, se informa a la señora que debe cubrir 2 mil 863 pesos por Impuesto Predial de su vivienda, a lo que se suman 192 pesos de honorarios por notificación, 29 de la contribución especial de bomberos, 200 de mantenimiento y conservación del Centro Histórico, 86 de otros servicios municipales como DIF, Protección Civil y señalamientos viales. Enseguida se indica que el rezago se integra de 2 mil 863 pesos de multas de "ejercicios anteriores", al no haber pagado el 2022, de modo que el monto total asciende a 6 mil 234 pesos.

El domicilio se ubica en la colonia Navarro.

A simple vista pareciera que María es víctima lisa y llana de toda esta situación de recortes de las participaciones federales y actitud "poquito agresiva" del municipio para cobrar.

Pero en estricto sentido a esta situación se le pueden observar al menos cuatro aristas: La primera es que el gobierno de la 4T continúa estrangulando financieramente a estados y municipios, y particularmente en Coahuila, que estamos a menos de 8 meses de las elecciones, es evidente que se está operando de esa manera. La segunda es que es tanto torpe y hasta reprobable que un funcionario municipal diga que se tiene que poner "poquito agresivo" para cobrar porque le están recortando participaciones: ¿esto quiere decir que si no lo aprietan, sólo los tontos que pagamos nuestro predial somos sujetos a contribuir mientras a los morosos no les pasa nada? La tercera observación es que ciertamente 7 millones es mucho dinero, pero si van dos meses y quedan tres más, el recorte sería de 35 millones, apenas el 1% del presupuesto anual, ¿qué el gobierno de Román Cepeda no podría ser más eficiente en su operación para poder solventar ese recurso recortado? Y una cuarta: María (y cualquier moroso) es válido aprovechar los beneficios que la ley le otorga para pagar menos impuestos, pero debe cubrirlos. En este caso la ineficiencia en cuanto a la entrega de tarjetas del Inapam (que son federales por cierto) le ha complicado su situación, pero una vez subsanada, debe cubrir lo que le corresponda.

Así pues, no está mal que el Municipio cobre lo que cree que por derecho le corresponda, y que bueno que trate de incrementar sus ingresos propios, por salud de todos los torreonenses, pero no hay que descuidar el fondo de las 4 aristas mencionadas.