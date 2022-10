Hace una semana salí con una sonrisa enorme de un conocido antro en Monterrey, Barrio Antiguo. Había presenciado por cuarta vez a una banda que, cuando me preguntan, no menciono entre mis favoritas, pero... ¿Verlo por cuarta ocasión? Algo ha de tener.

Debo aclarar que las tres anteriores veces que vi a Obituary sobre un escenario fue dentro de un festival, es decir, no partían como presentación principal. Pero por ejemplo, mi primera vez fue en 2007, en la ciudad de los grandes esfuerzos, Torreón. En esa ocasión, se le llamó S.O.S., Sepultura, Obituary, Sadus: ¡Vaya platillazo! Y a final de cuentas, aunque los de Tampa no iban a ser los estelares, se llevaron la noche.

Qué poderío de los hermanos Tardy, Trevor Peres y compañía; antes y después. Luego los vi en un Hell and Heaven, creo que 2016, y por último (hasta antes del sábado de la semana pasada) en el México Metal Fest de 2018. Nunca me ha decepcionado.

Duré días con la emoción de volverlos a ver, ahora como los actores principales. Compartí mi nota que escribí para este diario y algunas de las postales que pude capturar. Pronto, Pedro me increpó: "¡Son solo cuatro acordes!". Y sí, con solo cuatro acordes, Obituary ha escrito una historia como pocas en las historia del death metal de los Estados Unidos. Del death metal en general.

Es cierto, tal vez no pasen de cuatro acordes (yo no sé mucho de eso, pero es evidente que su música es básica, primitiva y cavernosa), pero qué buen ruido hacen y cómo prenden a la gente que los vamos a ver. Es más, solo tocaron una hora, de las 23:15 a las 0:15. Al encenderse las luces, todos los presentes nos quedamos viendo... "¿Qué pasó aquí?". Habíamos sido testigos de una noche épica, mágica y llena de nostalgia. Muy a la "old school".

Muy "true". Y es cierto, no todos éramos tan viejos... Ese es otro tema.

La noche del 8 de octubre de 2022 deja un recuerdo especial. No importa que todos sus discos se parezcan, tienen la energía vigente y por eso, su convocatoria basta para llenar el icónico lugar en el corazón de la Sultana del Norte.

Pedro promociona hoy el evento de las Iron's Maiden. Sin duda, de mucha calidad. El próximo 9 de diciembre se vaticina un lleno en el lugar donde se presentan; el espectáculo lo vale. Pero no se trata de hacer comparaciones injustas; la historia de las leyendas se debe respetar.

El concierto de GN'R ha creado expectación, aunque al mismo tiempo, con cierta "rareza", vemos cómo los boletos para su concierto en el estadio de los Sultanes han sido puestos al 2x1. Eso nos habla de que la venta no ha sido la esperada por parte de la promotora, que por cierto, no queda claro qué tanta historia tienen nuestro país... O sáquenme del error. Como sea, conozco muchas personas emocionadas con la presentación de esta banda que en los 90 alcanzó fama por todo el globo. Hoy, aún en decadencia, sin capaces de despertar algo en sus viejos fans. Veremos de qué están hechos... Y de qué humor va viene su "front man", el señor Axl Rose.

Por su parte, ¿Quién podría tener dudas sobre la presentación de U.D.O, en un escenario más "modesto", el mismo de Obituary y el de tantas bandas de culto que visitan Monterrey? La historia habla por sí sola.

Esperemos los eventos en la Comarca Metalera; Mantra es toda una institución en Costa Rica; ¡Hay que verlos sobre el entarimado! Allá, en la Sultana, conocí a otro loco que presenció su cuarto show de la leyenda del death de Florida, solo que él vino desde Colombia, de la mismísima Bogotá.

Aprovechó también para el concierto de Sepultura en pleno martes y vaya que se puede ir satisfecho.

La escena está viva, en todas sus sedes y escenarios. Los jóvenes han retomado la actitud rocker de sus papás o abuelos; será moda, tradición o legado, pero hay rock para rato.

Anótenlo en la agenda, la cita con las Maiden's. Ese mismo día, en la ciudad de las montañas de Nuevo León, presentación única de Exodus. Por opciones, no paramos. Pero antes, en la misma capital neoleonesa, el 23, Guns N' Roses y U.D.O., ¡El mismo día! Hay para dar y repartir.

En La Laguna, se viene The Advent Equation, Mantra y más. Sigan pendientes de La Música del Dihablo [Facebook y YouTube] y @vozdelDihablo [Instagram y Twitter]. Estamos conectados.