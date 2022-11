¿Cuándo se celebra el Día de Acción de Gracias este 2022?

El día de Acción de gracias o Thanksgiving es uno de las celebraciones más importantes en Estados Unidos, en donde miles de familias se reúnen para celebrar el día con una cena; sin embargo, ¿cuándo se celebra? Aquí te contamos.

El Thanksgiving Day 2022 se celebra el cuarto jueves de noviembre, por lo que este año tocará el día 24 de noviembre festejar.

Tradición de cena en familia

La gran tradición de acción de gracias en reunirse toda la familia en una casa para cenar el mítico pavo. El pavo se suele acompañar de un primer plato más ligero que suele ser una crema de calabaza, de guarniciones como coles de bruselas o boniatos y de postres como el pastel de calabaza o el pastel de manzana, e incluso una tarta de zanahoria.

¿Por qué se come pavo en Thanksgiving?

El pavo es uno de los platillos estelares en la celebración y quizá la tradición más importante y perdurable.

De acuerdo con la historia de la primera cena en 1621, recordada por William Bradford en el relato Of Plymouth Plantation, los peregrinos de Plymouth agregaron a sus cenas aves acuáticas, venado, langosta y pavos salvajes como su plato fuerte, pero no tan elaborados como actualmente se prepara.

Se cree que los peregrinos cazaban principalmente pavos salvajes, los cuales abundaban en el área de Plymouth.

Edward Winslow, autor de Mourt’s Relation; A Journal of the Pilgrims at Plymouth, dice que los peregrinos se encargaban de recolectar aves silvestres, sin especificar una en especial ya que bien pudieron haber sido patos o gansos.

La teoría de Bradford sirvió para que surgieran defensores de que el Día de Acción de Gracias debía convertirse en una fecha feriado nacional y que se promoviera el pavo como el platillo principal, ya que es un ave exclusivamente norteamericana y común en los vecindarios.

El uso de pavos en Estados Unidos precede a la celebración de Abraham Lincoln en 1863 cuando Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores del país, proclamó que "ningún ciudadano estadounidense debería abstenerse de comerlo en Acción de Gracias".

De acuerdo con Ashley Rose Young, historiadora del Museo Nacional de Historia Estadounidense del Smithsonian, hubo más razones pragmáticas, más allá de la popularidad, para elegir al pavo como el platillo estelar de la cena, ya que es un ave lo suficientemente grande para alimentar una familia numerosa a comparación del pollo.

Además, a diferencia de otros animales de granja como las gallinas o las vacas, los pavos no son animales que sirvan para producción de alimentos como la leche o los huevos.