Cuando quieras: Kuno Becker envía 'coquetos' mensajes a Karely Ruiz y ella responde

Actualmente Karely Ruiz es una de las influencer más reconocidas y admiradas por el público masculino, y es que debido a su belleza no solo se ha robado el corazón de millones de mexicanos, sino también de famosos, tales como el actor Kunno Becker.

Y es que a lo largo de los últimos días el famoso ha estado reaccionando a varios videos, entre ellos los videos de la guapa influencer regiomontana.

A través de la cuenta de TikTok, el hombre de 44 años publicó un video en donde reaccionaba a las declaraciones que la también modelo daba en una entrevista, en ella Karely Ruiz contaba que muchas veces cuando salía a clubs nocturnos habían hombres que pagaban por las bebidas que ella consumía, por lo que salir de fiesta a veces le salía gratis, sin embargo cuando esto no sucedía ella pagaba lo que consumía.

Ante esto, el actor de telenovelas levantó la mano, haciendo ademán de que él podría pagarle si ella quisiera y respondió diciéndole: “Cuando quieras”.

Después de esto, el también director de cine reaccionó a otro video en donde Karely afirmaba que le gustaban mucho los hombres flojos que no hacían nada: “Hoy amanecí con ganas de un novio feo, huevon, que no haga nada, que sea un mantenido, porque lo voy a sacar de trabajar y lo voy a mantener”, a lo que Kuno respondé: “Ya chingué”.

Por si esto no fuera poco, en los comentarios de dicho video la modelo regiomontana no dudó en reaccionar a este video y aseguró que el hombre “era hermoso”, a lo que Kuno no dudó en responder “igualmente”.

Estas declaraciones y videos causaron un sin fin de polémica al respecto, y es que muchos usuarios aseguran que ambos artistas estaban coqueteando, sin embargo después de esto ninguno de los dos mencionó algo al respecto.