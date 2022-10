'Cuando lo supe me quebré', Kimberly Flores revela que Edwin Luna le fue infiel

Kimberly Flores ha dado mucho de qué hablar en el reality "Rica, Famosa, Latina", en donde ha revelado detalles de su vida privada, incluido su matrimonio con Edwin Luna y sorprendió al destapar que el cantante le fue infiel.

En una plática entre amigas, Mayeli Alonso y Kimberly Flores hablaron sobre la infidelidad, pero no de ellas, sino de sus parejas.

Mayeli dijo que en su relación pasada intuyó que le fueron infiel, más nunca lo comprobó; pese a esto, la ex de Lupillo Rivera aseguró que hay cosas peores que la pareja le puede hacer a una mujer.

Sin embargo, la empresaria no se quiso quedar con las ganas de preguntarle a Kimberly Flores si Edwin Luna le había sido infiel.

Por lo que la modelo, de origen guatemalteco, contó un doloroso momento de su relación. Kimberly desveló que su esposo estuvo a punto de serle infiel.

Contó que fue el propio Edwin quien se le dijo: "Cuando me lo confesó sí me quebró, sí me dolió". Pese a esto, le aclaró que Luna no le fue infiel por acostarse con otra mujer, pero sí coqueteó con la persona: "Desde que tú coqueteas con palabras con otras personas, ya es infidelidad".