¿Cuándo dejar de usar un labial?

Los labiales están entre los productos de maquillaje que más nos gustan a las mujeres, tanto en momentos en que queremos lucir natural, como cuando sentimos la necesidad de llevar un intenso rojo en los labios que exprese seguridad y sensualidad.

Con el uso de los cubrebocas, puede ser que usemos menos los labiales y así se van quedando por más tiempo en nuestro neceser. También puede suceder que, simplemente, nos encanta tener una buena provisión de lipsticks y lip gloss, y los compramos de tantos colores que esto nos impide usar unos pocos con frecuencia y por eso todos nos duran más.

Ante escenarios como los mencionados, ¿te has preguntado cuánto tiempo de vida útil tiene un labial?, ¿caduca?, ¿se daña?, ¿ya no sirve? No te preocupes, porque son de los cosméticos que más duran, pero es importante que sepas que no son eternos y que algunas señales te pueden estar gritando: "Tírame al bote de basura ya".

CUÁNTO TIEMPO DURA UN LABIAL DESPUÉS DEL PRIMER USO

Los labiales suelen durar entre uno y dos años después de que los abres y comienzas a usarlos. En la edición británica de la revista Marie Claire aclaran que las barras de labios pueden durar entre 12 y 18 meses, porque no acumulan muchas bacterias, pero especifican que algunos productos podrían comenzar a descomponerse al año.

En la revista especializada en belleza Byrdie dicen que el maquillaje en crema como las barras multiusos con color, que se pueden aplicar como blush, sombras y labial, tienen una vida útil similar: 12 a 18 meses. Como estos cosméticos se aplican con las manos, es importante tenerlas muy limpias siempre que se usen y recordar esto al retocar.

En información de la Clínica Mayo mencionan que si se trata de un lip gloss, o brillo labial, tenemos que considerar que el tiempo de uso debería ser menor, de seis meses a un año.

Es importante mencionar que los productos que no contienen conservantes, identificados quizá como orgánicos o de cosmética natural, tienen un periodo menor de vida útil y es importante que preguntes sobre esto al adquirirlos.

Tip extra: En tus cosméticos puedes ver dos símbolos que indican cuánto duran. Un número acompañado de la letra M te dirá los meses: 12M quiere decir que caduca en doce meses, por ejemplo. El otro símbolo que puedes encontrar es la sigla PAO, significa Period After Opening o periodo después de abrir, que indica los meses de uso recomendado después de abrirlo.

SEÑALES QUE INDICAN QUE SE DEBE TIRAR

Sin importar cuándo lo compraste, cuándo lo abriste o cuándo lo empezaste a usar, hay señales que te indican que el producto no sirve y tienes que tirarlo. Primero, por cuidar la salud de tu piel y, segundo, porque su acabado no será igual (color, textura, duración) y no lucirás tan bonita como esperabas.

-Cuando notas cambios de textura en el labial debes tirarlo a la basura, especialmente cuando no tienes en la memoria cuándo fue que lo compraste o abriste. ¿Cómo se podría sentir esta alteración? Puedes notar que está muy seco o pegajoso.

-Quizá las menos detallistas pueden pasar por alto alguna variación de color, pero las "beauty addicts" van a saber reconocer que el tono no es el mismo que las atrajo al adquirir el producto, si es así, no deberías seguir usándolo.

-Si también sufrió variación en el aroma y sientes un olor poco agradable es recomendable que dejes de aplicarlo, incluso porque es muy incómodo llevar un producto que huele mal, como a rancio.

-Si un labial, sea nuevo o viejo, te causa alguna reacción en la piel o reseca tus labios, deja de usarlo.

-Es importante advertir que se recomienda evitar volver a usar un lipstick que estuvo en contacto con tus labios cuando sufriste una afección como herpes labial.

"Si has utilizado un producto durante una enfermedad, una vez superada, es mejor deshacerse de él. Si has tenido una herida o un herpes en los labios, o has utilizado maquillaje o máscaras teniendo, por ejemplo, conjuntivitis, elimina estos productos de tu neceser", aconsejó en la revista Elle Esther López, experta de una web de belleza.

CUIDA TUS LIPSTICKS

-No los prestes porque no es higiénico.

-Mantenlos bien cerrados, aunque estés apurada ponle la tapa a las barras al terminar tu maquillaje en casa.

-Consérvalos en un lugar fresco, no es recomendable que estén en el baño, donde tomamos duchas calientes.

-Si usas pinceles para aplicarlos, cuida que estén limpios. En Clínica Mayo recomiendan lavar brochas y pinceles cada siete a diez días para evitar el crecimiento de bacterias.