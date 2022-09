¿Cuál será el setlist de hoy para el concierto de Iron Maiden en México?

Tras dos largos años de pausa por la pandemia del COVID-19, los conciertos han regresado, trayendo consigo grandes artistas, desde Lady Gaga, Jonas Brothers y Rosalía. Sin embargo, ahora les toca a los amantes de heavy metal.

Y es que será la noche de este miércoles 7 de septiembre cuando la banda Iron Maiden esté tocando piso azteca al subirse al escenario del Foro Sol, para deleitar a miles de fanáticos que se darán cita para disfrutar de su música.

(FOTO: ESPECIAL)

De acuerdo con varios medios, la banda tocará grandes temas de su nuevo disco titulado Senjutsu, los cuales se han vuelto un icono de la agrupación. Además, como invitado especial se tendría la participación de Mastodon, un grupo estadounidense también del género metal.

El posible Setlist del concierto de hoy en México:

Senjutsu, The Writing On The Wal, Stratego, The Time Machine, Revelations, Blood Brothers, Run To The Hills, Sign Of The Cross, Aces High, Flight Of lcarus, Fear Of The Dark, The Clansman, The Trooper, Hallowed Be Thy Name, The Number Of The Beast, Iron Maiden, Encore, Churchill’s Speech, Always Look on the Bright Side of Life.

(FOTO: ESPECIAL)

Cabe destacar que este listado se hizo conforme los últimos conciertos que la agrupación ha tenido en su gira Legacy Of The Beast Tour 2022.

Fanáticos se preparan para la llegada de Iron Maiden: