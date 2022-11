Critican cambios 'para mal' en la novia de Piqué; 'Empieza a sentirse cómoda'

Luego de que la cantante Shakira y Gerard Piqué firmaron el acuerdo por el bienestar de sus hijos, la nueva pareja del futbolista ha tenido un cambió negativo de actitud.

Así lo mencionó la española Laura Fa, una de las presentadoras del podcast ‘Mamarazzis’: la nueva novia de Piqué "empieza a sentirse muy cómoda en su papel de primera dama", contó al portal ‘El Periódico’.

Señaló que fuentes cercanas a Clara "han notado ya un cambio de actitud en ella que no esperaban" y señaló que es "un cambio para mal, que se entienda".

Incluso, según Jordi Martin, el paparazzi que ha dado seguimiento al mediático caso, compartió que la joven decidió ya no ir a trabajar a la empresa de Gerard ante todo el asedio que ha sufrido tras destaparse la relación con él.

"Me cuentan que ya ni siquiera va a trabajar a la sede de Kosmos, si no que teletrabaja desde casa, no se encuentra con fuerza", contó el paparazzo el 22 de octubre en el show español 'Socialité'.

"Está destrozada, ha dejado de ir al trabajo", agregó el colaborador.

Otro detalle importante que tiene que ver con Clara, es que ella no está incluida en el acuerdo de Piqué y Shakira como se especulaba, según Laura Fa: "Falso. La joven no aparece en el documento".