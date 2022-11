Crisis financiera de Durango deja sin sueldo a diputados

La crisis financiera del Gobierno del Estado de Durango ha alcanzado a los diputados del Congreso Local, a quienes se les adeudan dos meses de pago.

De acuerdo con los legisladores de la bancada de Morena, no han recibido lo que corresponde a los meses de septiembre y octubre, que en promedio representan un monto superior a los 100 mil pesos para cada diputado de las diferentes fracciones.

El adeudo al Congreso solo es a los diputados, puesto que los trabajadores de las diferentes áreas sí han recibido su pago de forma normal.

"A ellos se les ha cubierto su pago, nosotros como diputados tenemos que sacrificar un poquito, ellos también trabajan por necesidad pero sí desconozco la cantidad", dijo la diputada Ofelia Rentería al cuestionarla sobre el monto que se les debía a cada legislador.

Sin embargo, fue la diputada Alejandra del Valle, quien comentó que reciben de forma quincenal 27 mil pesos, y que la cantidad exacta de lo que perciben se encuentra en el portal de Transparencia.

Pese a dicha situación, los diputados mencionaron que el actual Gobierno Estatal "no tiene nada que ver".

"No tiene nada que ver este gobernador (Esteban Villegas) obviamente todos lo sabemos de dónde viene arrastrando el recurso pendiente pero creo que ya está por solucionarse esto", dijo Rentería.

Por su parte, el diputado Eduardo García, reconoció la labor que hace el actual Gobierno del Estado y las gestiones ante la Federación para generar mayores recursos.

"El nuevo gobierno está muy dedicado, el gobernador tiene un equipo incluso en México operando con todo el presupuesto que va a llegar porque también los municipios se ven afectados. Esto es un ir y venir y el negociar, afortunadamente ha dado buenos resultados", comentó.

Asimismo, García aseguró que rechazarán cualquier propuesta de solicitar un nuevo crédito por parte del Gobierno del Estado.

"El Grupo parlamentario de Morena no vamos a aceptar, no estamos de acuerdo en que nuevamente se pida financiamientos o créditos, es decir que se le cargue al pueblo, una vez más un desfalco, no vamos a estar de acuerdo en nuevos financiamientos en nuevos créditos", recalcó.

Por su parte, la legisladora Alejandra del Valle, comentó que una de las formas más viables de generar recursos, es de todas las riquezas turísticas con las que cuenta Durango.

"Tenemos que ponernos en las ventanas adecuadas para que la inversión llegue, nuestro estado cuenta con regiones sumamente ricas, no necesitamos ir a Europa si tenemos un Pueblo Nuevo, un Salto, en el cual se puede potencializar la importancia el turismo a cada región"; explicó la legisladora, quien también mencionó que Lerdo pudiera ser atractivo en turismo.