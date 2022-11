Gobierno de Durango pide tolerancia a docentes ante falta de pago

Al enfatizar que el Gobierno no ha faltado a ningún compromiso salarial o de prestaciones para ningún trabajador y que los pendientes que se tienen con el magisterio se heredaron de la pasada administración, el secretario general de gobierno pidió tolerancia a los docentes.

Refirió que el gobernador estableció el compromiso de pagarles lo que se les debe en cuatro quincenas, "a partir del 15 de noviembre para terminar el año estrictamente sin ningún adeudo con el magisterio", comentó Héctor Vela Valenzuela.

Por lo que pidió tolerancia, "vaya nuestro llamado al magisterio duranguense a establecer una acción de comprensión, de tolerancia, porque no es que no se quiera pagar, es que no se tiene con qué pagar y el gobernador ha establecido perfectamente cuáles son las condiciones en las que sí puede hacer frente a estos compromisos", citó.

Y agregó: "si tuviéramos el dinero les aseguro que no estaríamos arriesgando que los niños dejen de tener clases en los próximos días".

Recordó que se está haciendo una reingeniería financiera en la que primero se tiene que salir del semáforo rojo para después pedir créditos para solventar los pendientes, "ese es un tema que pueda ser de los próximos 15 días, una vez en el semáforo amarillo o verde como nosotros lo queremos, establecer la posibilidad de créditos de corto plazo pero sobre todo también reconocer que el Gobierno Federal ha establecido una acción de concurrencia y de apoyo muy importante, es decir, el gobierno tendrá los recursos suficientes para pagarles a los maestros antes de que finalice el año, en diferentes parcialidades", complementó.

Por lo que pidió a los maestros "que entiendan que no es un asunto de un posicionamiento sino de una necesidad derivada de la situación económica tan lamentable en la que nos encontramos".

Y es que, escuelas de la sección 44 del SNTE anunciaron que suspenderán las clases jueves y viernes porque no se les ha pagado el retroactivo del incremento salarial, como ya ocurrió con los de la Sección 12.