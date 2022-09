Cosechas de algodón en San Pedro se retrasan 25 días

Hay un retraso de aproximadamente 25 días en las cosechas de algodón, ya que hubo un desfase en el ciclo de riego y las precipitaciones que se registraron hace unas semanas impidieron que empezaran con la pisca de la fibra.

David Aranda es productor del ejido Lázaro Cárdenas de San Pedro y y compartió que, la mayoría recoge la fibra con maquinaria, pero en su caso opta por que lo hagan manualmente, pero el problema es que no hay jornaleros, pues hasta hace 10 años llegaban los trabajadores de estados del centro y sur del país, pero dejaron de hacerlo y no hay mano de obra local, debido a que las nuevas generaciones ya no están dispuestas a trabajar en el campo y se emplean en las maquiladoras.

Agregó que son pocas las personas de mayor edad que todavía buscan empleo en los campos de algodón, por lo que solo logró conseguir a tres trabajadores a quienes les ofreció pagar un poco más de lo que se pagan en otras parcelas; sin embargo, el problema es que al ser muy pocos les tomará unos 20 días recolectar toda la fibra que sembró en su parcela, cuya superficie es de tres hectáreas, cuando hace años lo hacían en máximo una semana.

Otra situación que no les favorece es que la lluvia provocó que el algodón se manchara, por lo que merma la calidad que exigen los comercializadores, generando un impacto negativo en el precio, incluso si hay más y mejor producción en otros estados del país, corren el riesgo de "batallar" para vender la producción.

"El algodón no está totalmente blanco, está manchado y a ver cómo nos va, ahorita lo que estamos esperando es ver cómo está la producción en otras partes, porque cuando no hay algodón así se lo llevan, pero cuando hay mucho batallamos para venderlo o si nos compran nos bajan muchos puntos (precio), pero estamos esperando, porque también hay otra cosa, cuando se cotiza a más de un dólar también se agarran sus mañas y aunque no pierda mucha calidad los coyotes nos quieren castigar mucho con el precio" finalizó.