Cortometraje lagunero tiene estreno nacional en Monterrey

Es el tercer día de la vigésima octava edición del Festival Internacional de Cine de Monterrey (ficmonterrey). La cartelera en la Cineteca Nuevo León anuncia una función en la sala 2 a las 18:30 horas del 19 de agosto: Bajo cielos dorados.

Se trata de una proyección nutrida por siete cortometrajes mexicanos. En el cuarto lugar aparece La melodía torrencial, una obra en stop motion producida durante 11 años por el cineasta lagunero José Luis Saturno. Las luces de la sala reducen su intensidad, el proyector dispara imágenes sobre la pantalla.

Tras ser seleccionada en el Animafest Zagreb (Croacia) y ganar el premio a Mejor Animación en el Fantasía Film Festival de Montreal (Canadá), la obra de Saturno llega a la Sultana del Norte para ser expuesta por primera vez ante miradas mexicanas.

Los fotogramas de La melodía torrencial tiene un ritmo poético que rasga los bordes de la mitología. Un héroe semi-dios llega un pueblo cuyo destino se agrieta por la sequía. El héroe ofrece sus servicios y mediante la melodía que emerge de su acordeón, tratará de que los cielos otorguen su llanto, aún con las consecuencias que esto ocasione.

Tras el estreno, José Luis Saturno comento a El Siglo de Torreón que sentía un placer enorme. Si bien hubiera deseado que el estreno mundial se diera en México y no en Croacia, haber tenido la oportunidad de proyectar en su país de origen y sobre todo en la región norte, dónde pudo compartir con el público y seres queridos, terminaba por llenarlo.

Si bien la obra comenzó hace 11 años, la temática lamentablemente ostenta vigencia. La sequía y la escasez del agua han afectado a varias regiones del país en los últimos años. El director considera que, ante el actual panorama, el tema a futuro seguirá siendo tan nuevo como hoy en día.

"Desafortunadamente, un cortometraje no creo que sea suficiente para crear conciencia. Lo que se necesita son políticas públicas. No solo panfletos. El panfleto no es suficiente. Necesitamos autoridades que seriamente estén empezando a tomar medidas para corregir el camino antes de que sea demasiado tarde", indicó.