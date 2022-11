Corner Pub

Llegó el tan esperado duelo ante Argentina y se sigue desnudando el funcionamiento de la Selección Mexicana, ese del que hemos hablado a lo largo de los últimos años, no hay idea y no hay rumbo para el Tri.

Lamentablemente, es un retroceso que se ve a simple vista, es la peor actuación de México en las Copas del Mundo, al menos en los últimos 30 años, así de directo y sencillo. No puede ser que estemos festejando jugadas defensivas, cuando en otras eras mundialistas lo que nos emocionaba era la capacidad ofensiva de la Selección. Se ha permitido llegar hasta acá con Gerardo Martino, para desnudar el nulo funcionamiento, porque defenderse no es jugar al futbol, cuando el corazón y el alma de este deporte es BUSCAR EL GOL.

No puede ser que festejemos un penal atajado como el máximo logró en el primer partido, ante Polonia, que esa parada de Guillermo Ochoa terminó por eclipsar la inoperancia del Tri para generar jugadas de gol, todos los errores de los meses previos se han reflejado en un partido que pudo haberse ganado con un planteamiento de ataque.

Ante Argentina, sorpresa con el tremendo manejo en el primer tiempo, pero que nos sorprende si es la estructura básica y defensiva del futbol más antiguo, esa línea de cinco con un medio campo defensivo, ¿a qué vas al Mundial, a que no te hagan gol? Infame, increíble y que incluso va contra la ideología futbolística de la Selección Mexicana de Futbol. México nunca salía en un Mundial a no perder, le plantaba cara a las mejores selecciones pero basado en trabajo colectivo y ofensivo, buscando la portería rival. En esta ocasión ante la Albiceleste se salió a aguantar, pero sin la más remota idea de cómo generar peligro, Martino agotó, que digo agotó, fundió a los jugadores en 30 minutos, pero ¿de ahí que seguía? ¿Nada? Pensó que le iban a dar las piernas para guardar el 0-0 ante el mejor jugador del mundo Lionel Messi, al cual conoce bien, CLARO QUE NO. Se salió con todo el miedo y así no se juegan los partidos mundialistas, una vergüenza total por el entrenador, y no por los jugadores que salieron a dejar las piernas corriendo la milla.

México está en el fondo del Grupo C, equivocadamente seguimos viendo el panorama como si se fuera a ganar caminando y avanzar sin problemas, Arabia Saudita no es un flan y son capaces de repetirnos la dosis que le dieron a Argentina, así que a dejar de soñar y de engañarse, los árabes saldrán a morir en la raya para ganar, porque con una victoria y un empate en el Argentina-Polonia, califican primeros de grupo. El Tri tiene pie y medio fuera del Mundial y se han echado a perder cuatro años de una buena generación de futbolistas.

Se los dije, será el peor fracaso del futbol mexicano en las últimas tres décadas, la pregunta es ¿será igual que en la era Martino, que se vio la debacle desde hace meses y nunca se hizo nada? O ahora si cambiaremos el futbol mexicano para encontrar el camino de nueva cuenta, para poder dar la cara con orgullo en 2026, en nuestro Mundial. Ojalá venga un cambio de raíz.