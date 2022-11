Corner Pub

Esta vez ni soñando, ni pensando en un milagro, nos creemos eso de que la Selección Mexicana tenga posibilidades en el Mundial de Qatar 2022. ¡Y no! No es pesimismo, ni negatividad, ni por crear polémica… es una realidad.

El ambiente mundialista se siente apagado en la afición mexicana, creo que la gran mayoría hemos optado por decir "vamos a ver que sale", porque la realidad es esa. No hay credibilidad en esta selección, el entrenador Gerardo 'Tata' Martino ha terminado por imponerse a su manera sin importarle nada, con increíbles decisiones. Aquí en La Laguna nos quejamos de que dejó fuera a Carlos Acevedo, pero lo de Santiago Giménez ya raya en lo absurdo, está al 100 por ciento y prefirió a un Raúl Jiménez que está al 30 por ciento.

Y no es que piense uno con los colores en la cabeza o siendo localista, la realidad es que Martino le está haciendo demasiado daño al futbol mexicano con esa toma de decisión, no sólo estamos desilusionados de cara al inicio del Mundial, el problema es que se cargó a la nueva generación de futbolistas mexicanos que necesitaban esta Copa del Mundo para tener esa experiencia de cara a 2026. Simplemente con las bajas de Carlos Acevedo, Santiago Giménez y Diego Laínez se explica lo terrible que ha hecho el 'Tata', porque les aseguro al 100 por ciento que esos tres futbolistas serán titulares del Tri dentro de cuatro años, en el próximo Mundial.

En tema de este Mundial, será difícil que México avance a la siguiente ronda, desde hace meses comentamos la falta de ritmo, de compenetración, vaya… de futbol. Esta selección no brilla ni por individualidades, ni por juego grupal, no brilla por nada. Si bien nos va, se lograrán sacar empates ante Polonia y Arabia Saudita, pero hasta ahí.Lo increíble es que Martino no se metió de lleno a ejecutar como Director Técnico nacional, fue poco lo hecho comparado con los anteriores, incluso al punto de extrañar hasta a Juan Carlos Osorio, al menos esa selección generaba algo de emociones ya sea de felicidad o de enojo, pero esta no genera ¡NADA!

Sin embargo, en algunas columnas de opinión y ecos de la afición, al menos se busca algo positivo, que es que si se va a firmar una mala actuación en el Mundial y vas a desperdiciar cuatro años que se van completamente a la basura, ojalá sea para que venga un cambio de raíz en el futbol mexicano, porque tiene que venir desde la ideología de los directivos hasta el impulso a las canteras de los clubes. Esa es la única esperanza que se tiene ahorita.

También está la otra cara de la moneda, la del aficionado que se envuelve en la bandera y que va con ojos cerrados confiando en el Tri, igual que mantengan la fe… capaz y esta fórmula nefasta termina dando los frutos que nunca se han dado en la selección, y cada quien tiene derecho a creer en eso o en lo que quiera, por mi parte la realidad me parece más clara que el agua, pero igual y me callan la boca en Catar. Y si, tal vez si me emocione con el Argentina-México, pero al final estoy más que seguro que el 30 de noviembre pasadas las 15:00 horas, lo único que compartiré en redes sociales es "DE VERGÜENZA. SE LOS DIJE".

¿Y USTEDES QUE OPINAN DEL TRI PARA ESTE MUNDIAL?

