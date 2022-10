Corner Pub

El resultado ante Perú por la mínima, dejaba un espejismo de que todo estaba bien, que la Selección Mexicana comenzaba a mejorar y que se enfilaba a motivar ese ánimo y el impulso en la afición de sentir cerca el Mundial de Catar 2022, incluso el entrenador Gerardo Martino quedó con una válvula de escape y de presión, para declarar dando a entender sobrado que la prensa no hacía bien su trabajo y que no le preguntaban de futbol, pero como lo hemos dicho en esta columna desde hace muchos meses, todo fue un espejismo.

Colombia vino a "desnudar" al Tri, porque inició con la vieja escuela, pero cuando decidieron apretar le dieron la vuelta al partido de una manera hasta cierto punto sencilla, dejando un marcador de 3-2 a su favor, y un segundo tiempo de México para llorar. Esto no pasa por errores o momentos, no es un partido malo, el problema es de estructura, de idea, de táctica, de estrategia, de DIRECCIÓN TÉCNICA, no existe. Y a lo largo de toda la era de Martino no ha existido, no hay un esquema que te refleje "a esto juego México", es más ni los propios futbolistas deben tener idea de lo que se pretende.

Hace meses escribí, ¿A qué vamos a Catar? Después de todas esas semanas, me sigo haciendo la misma pregunta, el problema es que ahora sí hay respuesta, vamos porque tenemos que ir y tirando la moneda a un volado a ver que sale, a ver si se logra el milagro, a esperar sin esperanza el Mundial, con la idea de que no se pasa de la fase de grupos y que quizá se termine por sellar esta era del "Tata" con la peor actuación del Tri en un Mundial en los últimos 30 años. Ojalá me callen la boca con resultados, pero creo que un gran porcentaje de la afición ya voltea a diciembre esperando un fracaso total.

Ante esta Selección disfuncional, el reflejo se nota en la afición, no hay emoción por el Mundial, y van a querer culpar a que en esta ocasión será en noviembre-diciembre que a lo mejor por eso el impacto no es el mismo, ¡NO! Será falso, el problema es que este Tri no emociona, no te hace motivarte si quiera a ver los partidos o comprarte la camiseta, no te genera nada. Son los dos meses del año donde el mexicano se encuentra más feliz, porque así es la idiosincrasia, así somos, es cuando económicamente hay prosperidad, cuando se viene la Navidad, cuando hay regalos, cuando el ambiente es de paz y de armonía, en ese punto el mexicano es más feliz que en todos los demás meses del año, debería ser mucho más fácil querer al Tri, pero no, no hay apego con esta selección y parece que no se tendrá, será un Mundial extraño para el aficionado tricolor.

¿Cambios? A estas alturas del partido ya no se puede y no se quiere, si los mandamases del futbol mexicano lo hubieran querido, se hubiera dado en junio o julio, a un mes y fracción del Mundial, ya no es viable, porque se vuelve un producto al que ya no le crees a una manera exponencial. Lo que sí esperamos, es que después de esto, venga de verdad un cambio, empezando por la liga mediocre donde califican 12 de 18, y más reglas que hay que cambiar, para impulsar la formación desde los jóvenes y que vuelvan a tener el amor por la camiseta.

Así que ojalá me callen la boca en diciembre y hagan lo nunca antes hecho, porque ahorita yo solo veo dos derrotas ante Polonia y Argentina y si bien nos va, un empate ante Arabia y se acabó el sueño mundialista.

