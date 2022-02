Controversia en elección de Sistemas de la UAdeC; acusan opacidad y fraude

La elección de la Facultad de Sistema vivió su elección para renovar director en medio de acusaciones por opacidad y fraude.

El docente Evaristo Alferez indicó que obtuvo el 54% de la votación emitida, pero que le fue anulado el 30 por ciento sin explicación, por lo que indicó que se impugnará la elección.

“Se nos convoca a una elección, pero el Colegio Electoral decide arbitrariamente sin fundamento anular el 30% de los votos. No me dieron derecho de réplica ni me permitieron aportar pruebas. No cumplieron con los pasos que se establecen en los estatutos”, indicó en rueda de prensa.

Agregó: “Hicieron un conteo de votos y no precisan cual es el 100 % de la votación. En qué se fundamentaron para tomar esa decisión. No tenemos una base. No hay una transparencia en la información. Se nos negaron las actas. Tiraron a la basura un ejercicio democrático”.