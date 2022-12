BALANCE DE NAVIDAD

Llega la Navidad con todo su esplendor. El ambiente se torna festivo para la gran mayoría; para algunos es una fecha dolorosa por esos seres queridos que han partido a otra dimensión. Aun así, todos albergamos cierta alegría infantil; traemos a la memoria la magia de nuestra propia niñez. En esa temprana edad no logramos compararnos con otros niños. Independientemente del presupuesto familiar para la ocasión, vivimos la magia de la temporada, gozando cada momento al lado de los seres queridos.

En contraste con esas edades mágicas, conforme crecemos los sentimientos van modificándose; comenzamos a pensar en los regalos y las formas, algunas veces más que en la esencia de la ocasión. Vamos cayendo presas de la mercadotecnia con sus incontables mensajes subliminales que nos invitan a la compra, tal vez más allá de lo programado. Luego llega enero con su decepcionante cuesta que no hallamos cómo sortear.

Este año más que nunca, me atrevo a pensar, es momento de alejarnos de los regalos materiales para enfocarnos en lo que es: en los sentimientos que albergamos hacia nuestros seres queridos. Regalar nuestro tiempo y nuestra atención, alejados de formulismos, para conocer en realidad cómo está esa persona, qué siente, qué anhela… En lo particular los saludos masivos en redes sociales con dibujos o fotografías que representan los deseos de temporada, me resultan una forma de lugares comunes en los que fácilmente caemos. Por su parte, un saludo personalizado de dos líneas, que denote que estamos pensando en especial en ese destinatario particular, puede hacer mucho, pero mucho bien.

¿Qué pasa si por esta ocasión intentamos ser más originales en nuestras felicitaciones? ¿Si tomamos el teléfono para una llamada de dos minutos? ¿Si, en la medida de lo posible, invitamos a un café a esa persona que sabemos que está sola? Humanizarnos más que mercantilizarnos. Descubrir que el verdadero valor de la experiencia humana no se tasa en pesos y centavos, sino en atenciones y tiempo.

Dejemos por un momento nuestra zona de confort. Salgamos de la molicie de las costumbres para emprender un acercamiento distinto a nuestros semejantes. En sitios públicos saludar a quien no conocemos; mientras conducimos mostrar un ápice de cortesía y no echarnos encima del que viene al lado o frente a nosotros. Practicar la aceptación de nuestras diferencias, eso que nos hace humanos e interesantes de explorar unos en otros. Desapegarnos de lo rutinario y sorprendernos emprendiendo nuevas cosas. Percibir la sensación tan agradable que produce el ser generosos, más allá de lo que nos correspondería dar por simple matemática.

Dejemos de lado esos miedos que nos paralizan y nos enclaustran. En la medida de lo que la prudencia dicta, salgamos de nuestra carcasa para expresar los sentimientos por otros. Sin prejuicios, sin limitaciones impuestas por el absurdo "qué dirán". Durante esta temporada dejemos de lado las etiquetas que mucho daño hacen, tanto para quien etiqueta como para quien es etiquetado.

Rompamos paradigmas; atrevámonos a mirar más allá de los condicionamientos que la sociedad impone desde su absurdo anonimato. Dejemos firma de autenticidad en todo lo que hacemos, sin que nos frene la opinión que otros puedan tener respecto a lo nuestro. Finalmente, cada uno tiene el absoluto derecho de hacer de su vida un papalote, y las opiniones ajenas no tienen por qué definir la ruta de nuestro propio navío. Cada uno de nosotros, tras su propio timón, es dueño y señor de su plan de navegación.

Que pasen una temporada serena, de alegre acompañamiento. Un tiempo de reflexión frente a este año que concluye. Contagiémonos de la alegría de los niños; de la magia que priva en estas fechas para ellos. Demos gracias al cielo por las oportunidades que nos ha dado. Algunas a través del gozo; otras a través del dolor, pero finalmente, cada una de ellas, en sus variopintos matices, ha sido ocasión para el crecimiento espiritual. La lista de cada uno de nosotros es tan variada como distintos somos.

La sensación de agradecimiento nos hace percibir cuan privilegiados hemos sido en las pequeñas cosas, las de todos los días: el diario sustento; un techo; una familia. Los sentidos que nos conectan unos con otros y nos permiten expandir las amplias alas del aprendizaje personal. Gracias por esas oportunidades que llegaron a nuestra vida de forma inesperada, y gracias también por los deseos no cumplidos, que invitan a entender que no eran prioritarios en nuestra vida. Y así reencauzar la lucha.

Ser felices con lo que tenemos; valorarlo. Ser agradecidos y aprender a compartir. Grandes lecciones que nos regala esta temporada.

Va un cálido abrazo y mis mejores deseos para cada uno de ustedes.

https://contraluzcoah.blogspot.com