Continúa entrampado el envío de carros de ferrocarril a EUA

El problema para el envío de los carros de ferrocarril que se producen en la región Centro de Coahuila continúa, indicó Gerardo Benavides Pape, titular de Grupo Industrial Monclova (GIMSA), quien señaló que espera que la situación se corrija pronto.

Gunderson, empresa del grupo, se vio afectada y que tuvo un paro de dos días su producción “que no fue un paro técnico, fue porque ya tenemos los patios llenos de carros de ferrocarril terminados, de producto terminado que tiene que ir con sus clientes” explicó el industrial.

Señaló que no puede precisar el monto del daño económico generado por el paro, pero dijo que sí hay una afectación económica fuerte, pues no puede incrementar la producción ya que tienen los patios llenos, y sus clientes requieren esos carros de ferrocarril para mover sus productos, y también son perjudicados al no recibirlos.

Dijo que están reactivando la producción, pero se necesita que los productos deben seguir fluyendo a Estados Unidos.

Benavides Pape explicó que el problema es combinado, pues tanto Ferromex en México como el servicio de ferrocarriles de Estados Unidos tienen problemas, y esto afecta el arrastre de los carros que aquí se fabrican.

Expuso que en Estados Unidos hay cuadrillas de trabajadores que no están completas porque hay contagios de COVID y esto provoca que no puedan mover todos los trenes que se necesitan para despejar las vías de los carros nuevos de ferrocarril, que se envían nuevos para Estados Unidos.