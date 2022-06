Continúa ayuda para municipio de Santa Catarina

Será esta semana cuando el municipio de Santa Catarina reciba cuatro tanques como parte de la ayuda que les está brindando Saltillo ante la escasez de agua potable que registra en la actualidad, así como tecnología a fin de eficientar su operación.

El alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, manifestó que el vecino municipio ya tiene el plan completo que consiste en orientarlos en las situaciones tecnológicas que se tiene en la capital del estado para detección de fugas, administración del sistema, entre otros.

“Vamos a llevar los cuatro tanques que vamos a incorporar en esta semana. El apoyo no es económico porque todo eso lo están pagando ellos, el mismo Santa Catarina tiene recursos para pagar lo que sea, lo que no tienen es tecnología para la administración para el manejo, y no tienen agua, les vamos a ayudar con lo que podamos”, indicó.

Sostuvo que en el caso de Saltillo se cuenta con raciones realizadas, el sistema agua ya las hizo y no se tiene problema con eso, incluso le pidió al gerente de Aguas de Saltillo, Jordi Bosch, un estatus de la operación de todos los pozos para saber que no están disminuyendo, y que no se está en los límites de seguridad ya establecidos.