Continúa avistamiento de osos en Región Sureste de Coahuila

En tan solo 24 horas y en hechos diferentes, fueron localizados oseznos en los municipios de Saltillo y Arteaga, mismos que aunque tuvieron distintos desenlaces, se llevaron a cabo los protocolos correspondientes a fin de proteger su integridad.

Saltillo.

El primero de ellos ocurrió en la carretera a Zacatecas, a la altura del ejido Carneros la tarde del martes, donde a través del Sistema Estatal de Emergencias 911, se reportó el avistamiento de osos.

Tras un recorrido por la zona, elementos de la Policía Ambiental encontraron a la altura de las vías del tren a una osa lesionada por la locomotora, cerca de ella, se encontraban sus dos crías, las cuales fueron resguardadas en jaulas y trasladados al Museo del Desierto (MUDE).

Según se dio a conocer en el mismo MUDE, mientras la osa falleció a causa de las lesiones que sufrió al ser arrollada por el tren, sus tres crías una vez que fueron valoradas por el veterinario del lugar, se encontraron estables y con buen estado de salud.

Arteaga.

Un segundo caso se registró la tarde de este miércoles en el municipio de Arteaga, donde grupo de vigilantes ambientales reportaron el avistamiento de un osezno en el ejido El Poleo, pasando El Huachichil.

Al respecto, Leonel Martínez Mata, director del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Arteaga, los osos en general, están presentes donde hay zonas boscosas, en este caso se registró desde el ejido Huachichil hasta El Poleo, que son a las orillas de la sierra los caminos, y ellos bajan a buscar comida.

Informó que el osezno que se encontró, fue asustado por unos perros, por lo que subió a un pino para protegerse, y la gente que pasaba por el lugar de inmediato reportó su presencia.

Cerca del lugar indicó que se encontraba el director de Ecología y Medio Ambiente, Carlos Sánchez, por lo que de inmediato comenzó a retira a la gente así como las unidades tanto de Seguridad Pública como de Ecología y Medio Ambiente, se colocan en una distancia considerable para que pueda bajar sin miedo, a los perros los ahuyentan del lugar, y de inmediato el osezno comenzó a bajar.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

“Nosotros ya habíamos hecho el protocolo correspondiente de avisarle a la Secretaría del Medio Ambiente (SEMA), la cual arribo acompañado por un elemento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Pero el osito está en su habitad, nosotros somos los que estamos invadiendo su habitad, por desgracia”, sostuvo.

Añadió que se trataba de un osezno pequeño ya que cerca estaba rondando la mamá, el cual se asustó obviamente con los canes, al bajar se incorporó a la sierra.

“El solo regreso a su hábitat, nosotros no lo tocamos, solamente se le dejó que bajara, los osos tienen una peculiaridad, si tú no te acercas ni los agredes, jamás se te va a acercar, pero si lo agredes y lo asustas, obviamente como cualquier otro animal reacciona, entonces no se tuvo ningún contacto con el de ningún tipo, más que retirar a los curiosos que se paran a ver, y dejar que el por su propio pie bajara, retirarle los perros del lugar, y seguir su camino”, reiteró.

Finalmente subrayó que el trabajo de la autoridad municipal es proteger a la flora y fauna, a través de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, en coordinación con Protección Civil y Seguridad Pública, darle las condiciones necesarias a ese tipo de animales para que ellos vivan en su habitad.

“La sierra de Arteaga está lleno de cabañas, en la montaña, lamentablemente es el lugar donde ellos viven, tampoco vamos a convivir directamente con ellos, pero si rescatar sus espacios”, concluyó.