Contemplan solo a un magistrado lagunero en Durango

La designación de solo un magistrado lagunero, ha causado inconformidad para los profesionales de la ley en la región, tras el exhorto que hicieran al gobernador Esteban Villegas Villarreal para que fueran contemplados. Consideraron que más que atender las necesidades de la región, se atienden compromisos políticos por parte del mandatario.

Fue la madrugada del miércoles, que los nuevos magistrados rindieron protesta en el Congreso del Estado, de ellos sólo Gerardo Lara Pérez, exsecretario del Ayuntamiento de Lerdo, fue contemplado.

"Sigue existiendo la inconformidad por parte del Foro Jurídico en cuanto a la designación que se llevó a cabo, esto en virtud de que consideramos nosotros que no se ha cumplido con los perfiles y con las personas que el gobernador comentó que se iban a designar de aquí de La Laguna, únicamente se designó un solo magistrado sin embargo no se ha designado ningún otro profesionista que cumpla con los perfiles y ante todo que sea de aquí de La Laguna de Durango", comentó Gerardo Silveyra, presidente de la Asociación Regional de Abogados de La Laguna, que forma parte del Foro Jurídico.

Para los abogados no es nada nuevo que los laguneros no sean tomados en cuenta, pues es un hecho que señalaron, sucede sexenio tras sexenio en el estado.

"Desgraciadamente cada sexenio volvemos a las mismas prácticas de cada sexenio consideramos nosotros que esto se deriva de los compromisos que pudiera tener el gobernador y aún más ahora que hubo una coalición con otros partidos; sin embargo no es lo que necesita los justiciables independientemente de los compromisos es algo que no beneficia a La Laguna de Durango, ya que la persona que designaron ellos como magistrados son personas que tienen otro tipo de costumbres, otro tipo de situaciones que se ven en su ciudad y no las que necesitamos aquí de las que tenemos conocimiento de lo que vivimos diariamente nosotros", detalló Silveyra.

Por su parte, Karim Castruita, abogado litigante, también compartió la opinión de que sólo se cumplen compromisos por parte del mandatario a la hora de hacer sus nombramientos. "El asunto de compromisos que realizan los eventuales gobernadores que han estado pasando por nuestro estado tienen un gran compromiso por la región de la capital y muchos de esos son favores de carácter político, otra parte importante es que no todos los magistrados no son jueces de carrera que es un tema que duele en el gremio", recalcó.

Ante tal situación, consideran como un desdén a la Laguna el que no sean tomados en cuenta para estos cargos.