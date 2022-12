Consultorio Deportivo

Hace unos días coincidí con un buen amigo que me preguntó cuántos años tengo escribiendo esta columna, pues bien hace dos semanas se cumplieron 15 años de mi colaboración en esta mi casa editora a la que llegué invitado por mi querido y admirado Lic. Miguel Ángel Ruelas Talamantes, agradezco a mi casa su confianza y hospitalidad por abrirme la puerta a esta tribuna, recuerdo desde niño leer este diario centenario en especial "Un minuto de deporte" del Lic. Ruelas, contagiado en su pensamiento he tratado de apoyar al deporte lagunero, reconociendo tanto a los nacidos en estas benditas tierras como a los que por voluntad propia decidieron adoptarla como propia convirtiéndose en uno más de los nuestros, a los que se fueron con el grato sabor de boca y la mejor impresión de nuestra gente añorando el regreso, y a los que han vuelto para sentirse de nuevo como en casa, a los que llegan para que sepan que llegan no a la ciudad sino a la región de los grandes esfuerzos, gracias por su comprensión y lectura de 15 años en los que hemos sido testigos de campeonatos de nuestro Santos, de nuestros deportistas, de la aparición y aceptación a nuevas vertientes y manifestaciones deportivas, seguiré apoyando y reconociendo los logros de los nuestros ¡gracias!

Y viene el periodo vacacional, o la disminución de actividades laborales al menos en las dos últimas semanas del año por lo que les sugiero una buena manera de mantenernos en nuestro peso y estado físico con el llamado programa de los 10,000 pasos, este programa fue creado en los años 60 por el japonés Yoshiro Hatano, y también es conocido como el ManpoKei, estando en condiciones esta es una actividad motivadora que facilita tanto el mantener como perder peso corporal, que además estimula la activación física y ayuda a crear un hábito saludable que nos ayudara a lograr una mejor calidad de vida. Para llevarla a cabo prácticamente se requiere de un podómetro, aparato que sirve para medir el número de pasos y que es económico y fácil de conseguir o bien de una aplicación en su celular y que tiene la ventaja de incorporar el ejercicio a la vida diaria de una manera natural.

El fondo de esta actividad se fundamenta en estudios realizados en poblaciones de pacientes sedentarios y/o con enfermedades crónico degenerativas que obtuvieron beneficios caminando entre 7,000 y 10,000 pasos por día en paso ligero a una velocidad aproximada de 5.5km/hora y siguiendo además un programa de alimentación lograron reducir peso, niveles de glicemia y lípidos al restaurar el equilibrio entre ingesta y consumo para lograr un balance adecuado de la energía, una reducción del estrés y una salud armónica, quedan invitados para cerrar con bien el año y a adquirir las bases para iniciar el próximo con acciones de salud. ¡Hasta la próxima!=