Consejo de administración para empresas familiares

En México hay muchas empresas familiares, los puestos más importantes son ocupados por los principales miembros de la familia, Es sabido que las empresas familiares crecen hasta un punto en el que la sola participación de la familia en las decisiones clave, ya no es suficiente y para que la empresa continue siendo resiliente y que tenga un impacto positivo en todas las partes interesadas en el negocio -empleados, clientes, vendedores, la sociedad-, debe asegurarse tener un consejo de administración intacto y que funcione de manera óptima.

Cualquier familia que sea propietaria de una empresa debe considerar hacia dónde se dirige dicha empresa. Eso lo determina quién dirige el negocio y en qué dirección se dirige. La pandemia, el aumento de la inflación y los disturbios geopolíticos colocan a las empresas frente a retos que se deben enfrentar con buena planeación y excelente ejecución. Hoy se hace más indispensable el consejo de administración.

Por lo general, cuando se les pregunta a los miembros de la familia si tienen un consejo de administración, responden que no. La respuesta parece indicar que no hay consejo o que, si lo hay, no funciona como tal. De hecho, la mayoría de las empresas tienen un consejo creado desde su inicio en las actas constitutivas. Si revisa sus estatutos, puede que se sorprenda al descubrir que existe un consejo directivo o su equivalente.

Vale la pena tomarse un tiempo para averiguar si ese es el caso y, de ser así, ver quién figura como miembro de dicho consejo. Si en cambio, se ha creado solo una placa, pero está inactivo, debe preguntarse por qué es así. A menudo, los propietarios de empresas familiares ceden el control al fundador u otros miembros dominantes de la familia que pueden o no estar en el consejo. Esto crea un vacío innecesario en el gobierno corporativo que causará complicaciones estratégicas en algún momento del futuro, si no es que ya las está causando.

¿Cuál es el propósito del consejo de administración?

Todos los consejos tienen el propósito de proporcionar supervisión, orientación y representación de los intereses de los propietarios. Por definición, un consejo debe operar a nivel estratégico y no quedar atrapado en la administración cotidiana. Es esencial una delimitación clara entre las cuestiones generales que una junta debe tener en cuenta y el trabajo práctico y táctico de la dirección. En una empresa familiar, el consejo también debe garantizar que las operaciones empresariales se alineen con los valores y objetivos de la familia propietaria. Eso se debe a que el destino final de una empresa (p. ej., venta, fusión o disolución) lo determinan los propietarios. No la dirección.

¿Quién debería estar en el consejo de administración de una empresa familiar?

Muchos consejos de administración de empresas familiares están formados únicamente por miembros de la familia, no consideran necesarios los miembros fuera de ella. Si bien esto puede proporcionar cierto consuelo a los miembros de la familia de que sus intereses estén representados, especialmente cuando hay diferentes grupos o ramas de miembros de la familia, rara vez es recomendable. De hecho, podría terminar perjudicando sus intereses, lo contrario de lo que buscan lograr.

Las empresas se están transformando a un ritmo cada vez más rápido y cuando la disrupción es lo más importante para muchos modelos de negocio. Los miembros del consejo deben poseer colectivamente conocimientos, habilidades y experiencia que van desde finanzas y derecho hasta tendencias de la industria y desafíos operativos. Cuestiones como la auditoría, el cumplimiento y la compensación no se pueden ignorar por el bien de la dinámica familiar que a menudo impulsa la selección de los miembros del consejo. Al mismo tiempo, el consejo de administración de una empresa familiar también debe tener uno o más miembros, familiares o no familiares, que comprendan y defiendan los valores y objetivos de los propietarios de la familia.

¿Cómo debe funcionar un consejo de administración de una empresa familiar?

Algunas empresas familiares tienen una junta que se reúne todos los días o una vez a la semana. En estos casos, se ignora la distinción entre gestión y gobierno. Así como el capitán de un barco no puede reconsiderar la dirección cada minuto (es mejor fijar la dirección y dirigirse hacia ella sin hacer demasiados ajustes), una junta necesita el espacio y el tiempo adecuados para centrarse en las prioridades estratégicas clave. Un consejo que se reúne con demasiada frecuencia, le quita un valioso tiempo de gestión y se arriesga a problemas de micro administración que no son responsabilidad del consejo.

Las reuniones trimestrales suelen ser la norma, aunque en etapas de crisis (como una pandemia), puede ser recomendable celebrar reuniones más frecuentes. El presidente de la junta debe dirigir la reunión con una combinación de tiempo estructurado para las presentaciones y decisiones clave, al tiempo que se asegura de que se escuchen todas las voces. Los mejores presidentes de consejo entienden cómo utilizar el tiempo entre reuniones para obtener información sobre las agendas, emitir preguntas y problemas difíciles e identificar temas de actualidad que podrían descarrilar la dirección general del consejo.

¿Cuál es el papel de un director independiente?

El término "director independiente" en el contexto de la empresa familiar se utiliza a menudo para referirse a un director no familiar. La selección e inclusión de directores independientes sigue siendo en gran medida un trabajo que tarde o temprano -y más vale que sea temprano-, deben hacer las empresas familiares. Algunos dueños de familia eligen a un amigo cercano o un confidente, lo que reconforta que se pueda confiar en el director, pero a menudo esto no es mejor que nombrar a un miembro de la familia que no tenga las calificaciones adecuadas del consejo. De hecho, es mejor crear descripciones de puestos para los miembros del consejo centrándose en el propósito y las necesidades. Una vez que un director independiente se incorpore al consejo, es fundamental crear un sistema que respete su voz y sus aportaciones. El destino de la empresa y sus partes interesadas está en manos del consejo; no se debe elegir a los directores independientes por motivos ópticos más que sustantivos.

La mayoría de las empresas del mundo son propiedad de familias. Desempeñan un papel vital en la economía local y mundial, cuya magnitud solo la superan las organizaciones gubernamentales. El consejo de administración, dirige la empresa es la dirección en la que deciden. La naturaleza de los negocios y la duración de los negocios están cambiando rápidamente, por ello, es necesario que las empresas sean más ágiles y abiertas a los cambios. Un consejo de administración debe estar dispuesto y ser capaz de considerar cuándo y cómo cambiar de sector u organizar una venta del negocio. Al final, una empresa resiliente puede que ni siquiera sea el objetivo más alto. Las empresas familiares se enfrentan cada vez más a preguntas que requieren el proceso de gobierno que provienen de una vocación aún mayor: una familia, una economía y una sociedad resilientes.

Fuente de referencia: Harvard Business Review. Patricia M. Angus, directora general de Angus Advisory Group LLC, consultora de empresas familiares. Columbia Business School's Global Family Enterprise Program.