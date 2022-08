Hablando de negocios

La Alta de Dirección de la firma comercial Alsuper -con fuerte presencia en la Comarca Lagunera, ya que cuenta 12 unidades- evalúa la conveniencia de instalar una nueva tienda en la región, tiene varias ofertas de terrenos donde podrá ubicarse, ya se realizan los estudios correspondientes, uno de nuestros analistas experto en cuestiones inmobiliarias nos informa que lo más probable es que opten por un terreno ubicado por el rumbo de las unidades habitacionales Zaragoza y Monterreal, porque consideran que ahí a un gran número de habitantes les facilitarían sus compras.

AlSuper es una cadena de supermercados mexicanos originaria de Chihuahua, Chihuahua, fue fundada en 1954 y cuenta actualmente con 80 tiendas en distintas ciudades de los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas.

La cadena fue fundada en el año 1954 por Don Leopoldo Mares en una pequeña bodega de la calle 43 (frente al Conservatorio de Música en la Ciudad de Chihuahua). El Súper del Real Lerdo fue el primer autoservicio de la ciudad y ofrecía una amplia variedad de productos, operando solamente con 40 colaboradores.

En 1955 se apertura la segunda tienda y amplía sus oficinas y bodegas; abriendo tres establecimientos más en los siguientes cuatro años. Para 1967 comienza a operar Futurama como tienda de descuentos.

En 1997 inicia su Programa de Lealtad Club Alsuper, concepto simple e innovador que incorpora a miles de clientes leales que de manera exclusiva se beneficia de sus bondades como los Preciazos Club, Puntos por Descuentos y Recompensas Club.

Para el 2003 se crea Alsuper como un nuevo concepto de supermercado moderno, y se continúa con la reconversión de las tiendas Futurama al nuevo formato, consolidándose en las ciudades pequeñas y medianas del estado de Chihuahua.

Para 2010 Alsuper se convierte en una cadena Multi-regional, abriendo simultáneamente tres tiendas en la ciudad de Torreón, Coahuila y una más en Gómez Palacio, Durango Igualmente se lanza al comercio electrónico con servicio a domicilio y Pick up en tienda; además de las 12 tiendas de La Laguna, cuenta con ocho sucursales en Saltillo, cinco en Durango capital y en 2021 ingresó al estado de Zacatecas con tres unidades de negocio.

Además la firma cuenta con una extensa red de Centro de Distribución establecidos estratégicamente en las ciudades de Chihuahua, Gómez Palacio, Dgo, Cd de México y El Paso Texas y tiene además distintos formatos de establecimientos Alsuper (ofrece la experiencia de hacer el mandado); Alsuper Plus (Maneja un catálogo más completo de productos) y Fresh Market by AlSuper (concepto fresco e innovador que viene a revolucionar el mercado tradicional). Estaremos al pendiente de cuál ubicación decida la firma comercial para instalar la nueva unidad de negocio.

Banco Santander México y Mazda de México con fuerte presencia en la Región Lagunera lanzaron un programa de financiamiento conjunto denominado "Mazda First", el cual está dirigido a jóvenes que quieran comprar su primer auto. El nuevo programa financiero busca facilitar el proceso de compra para quien desea adquirir su primer auto, generar historial crediticio y probablemente no tiene la comprobación de ingresos que una financiera tradicional le solicita

Los días del 6 al 8 de septiembre 2022 en el Centro Citíbanamex de la ciudad de México se llevará a cabo THE GREEN EXPO, la cual se conforma de una exposición y congreso y de este último será el XXIX Congreso Internacional Ambiental, la cual busca soluciones para el cuidado del Medio Ambiente, en este evento participaran empresas nacionales e internacionales las cuales esperan estar presentes en la semana de sustentabilidad, la exposición y congreso tendrá varias temáticas: Tecnología para la transición energética; Efectividad ambiental, Factibilidad socioeconómica y Áreas especializadas, que busca impulsar la denominada Economía Circula, que incluye la Cogeneración; Manejo de residuos peligrosos; Construcción sustentable; Bio-masa; Eco-innovación y Reciclaje.

También se llevará a cabo la Edición Número 57 del Congreso Internacional de Recursos Humanos el cual será el 7-8 de septiembre 2022, habrá conferencias magistrales impartidas por especialistas sobre distintos tópicos además habrá dos paneles de expertos sobre Liderazgo y su evolución y RRHH2030: una mirada al futuro.

Los días 5 y 6 de octubre se llevará a cabo el evento denominado Líderes Originales, Simposio del Desarrollo Empresarial 2022, este evento constituye una oportunidad para que los empresarios puedan conocer las nuevas aportaciones en el campo de las nuevas estrategias empresariales.

En el Centro Expositor Puebla los días 5,6 y 7 de octubre 2022 se llevará a cabo Expo Transporte 2022, en el que llevan como lema La salud de Todos es prioridad de Expo Transporte, es uno de los eventos importantes porque las empresas de esta rama de la economía exhibe los nuevos modelos de transporte.

La industrial llantera de México llevará a cabo del 8 al 11 de noviembre 2022 en Cancún Q. Roo la Expo Congreso ANDELLAC 2022, la trayectoria forjada por el trabajo de muchos fabricantes en el que agrupación ha tenido puentes de entendimiento entre fabricantes, autoridades y proveedores de bienes y servicios, además estos eventos sirven para el intercambio de ideas entre todos los que integran el sector.

Grupo Elektra la cual tiene un gran número de unidades de negocio en La Laguna lanzó un programa de lealtad conocido como TPremia, la cual ofrecerá promociones y experiencias exclusivas a sus usuarios. La compañía dijo que el programa consta de cuatro niveles, los cuales pueden ser alcanzados por sus clientes de acuerdo con sus operaciones y con la antigüedad de sus cuentas o el buen comportamiento financiero. Elektra dijo que integrará varios productos de su marca y socios comerciales como Banco Azteca e Italika. Los clientes pueden activar sus cuentas por internet, donde podrán administrar. Consultar y cambiar sus puntos.

Aunque el complemento Carta Porte pretende combatir el contrabando y el comercio informal, se trata de un documento que contiene información confidencial que de caer en manos de la delincuencia, podría poner en riesgo la operación total de las empresas involucradas que si no están bien asesoradas por expertos en seguridad privada, este nuevo requisito del Sistema de Administración Tributaria (SAT) podría agravar la vulnerabilidad.

Tan sensible se ha tornado este tema que le pega a la seguridad de las compañías. Recientemente una multinacional refresquera ganó un amparo definitivo contra este requisito, sin embargo las demás empresas que no soliciten este requisito tendrán que empezar a habituase al complemento Carta Porte porque de no hacerlo, se les puede acusar de evasión fiscal y la mercancía que transporten podría ser incautada por las autoridades, sería conveniente que se revise este requisito o la información que contiene para que no vaya a resultar una desventaja y complicación para el transporte de carga.

Grupo Maseca empresa ligada al ramo de los alimentos recibió críticas del titular de la Procuraduría General del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, por incrementar el precio de la harina de maíz nixtamilizado, lo que a su vez provocó un aumento de las tortillas a nivel nacional.

Las críticas del procurador suceden en medio de una coyuntura mundial de una escalada de precios que en México no se había visto en más de dos décadas y que preocupan a la federación por lo que representa, ente la pérdida de poder adquisitivo de personas de bajos recursos. Los granos y los cereales han presentado alzas considerables a raíz del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Dos potencias globales en cuento a la producción de estos insumos para diversos alimentos y para la dieta de animales.

Dentro del proceso para que entre en operación el Metrobus Laguna está la compra o arrendamiento de unidades de transporte para dar el servicio, dentro de las opciones en este renglón están las unidades de transporte denominadas Metropolitan, la cual hizo su debut en el Expo Foro del Transporte. Es un vehículo concebido con un chasis Scania para operar como sistema de transporte de ciudades grandes o áreas metropolitanas. Ya fueron presentadas las unidades y ahora tendrán que decidir los responsables del Metrobus, la mejor alternativa, daremos seguimiento de las empresas fabricantes de los camiones, y cual será la que dará servicio en la Región Laguna de Coahuila.

La firma de Hoteles City Express cuenta con una unidad de negocios en Torreón contigua a los Complejos Comercial Galerías y Almanara, anunció la venta de un nuevo terreno en Puerto Montt, Chile, una operación valuada en 21.3 millones de pesos (1.1 millones de dólares) y que forma parte de su estrategia de reciclaje de activos y para mejorar su liquidez. Esta venta se suma a la anunciada en agosto del año pasado de un terreno en la misma región de Chile, en 34.1 millones de pesos (1.7 millones de dólares al tipo de cambio vigente al día de hoy).

Netflix no permitirá que los usuarios suscritos en la nueva membresía con publicidad, descarguen su contenido en dispositivos móviles. La membresía que incluirá anuncios publicitarios tendrá un costo menor que los planes actuales. La compañía ofrece actualmente una herramienta a sus usuarios que permite descargar contenido de series o películas en sus dispositivos móviles para poder usarse a modo offline. De acuerdo con el código que se encuentra dentro de su aplicación en los dispositivos iPhone, la compañía ha eliminado esta función.