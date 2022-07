La semana pasada se integró la propuesta de lo que constituiría el primer Consejo consultivo de Desarrollo Metropolitana de La Laguna, por lo menos en lo que toca a la parte ciudadana. Buena noticia desde una perspectiva formal. La experiencia nos dice que el tránsito a recorrer por una plataforma de participación de este tipo todavía tiene varias estaciones antes de estar en condiciones de cumplir su cometido, y que en palabras llanas es acercar la voz, propuesta y participación ciudadana acerca de los temas de interés metropolitano en la Comarca Lagunera en la plataforma oficial acordada por estados, municipios y federación para tal efecto.

En la convocatoria para la presentación de propuestas de integración se hacía referencia a que el Consejo realizará el seguimiento y evaluación de asuntos y materias metropolitanas. Y aquí comienza lo interesante del periplo para este espacio de gobernanza. ¿Qué es una materia y asunto metropolitano? Más allá de los límites o definiciones que la reglamentación establezca los territorios humanos actuales han trastocado las concepciones administrativas tradicionales de las ciudades. Dicho de un modo alegórico: en las metrópolis contemporáneas la ciudadanía se percata de los límites de su ciudad o municipio no por una ruptura evidente de la dinámica socioeconómica y cultural, sino porque su recibo de predial corresponde a una demarcación, como tal vez ocurra con el servicio de agua y la recolección de residuos. Pero la dinámica laboral, económica, de ocio, transporte, seguridad, etcétera supera esas fronteras.

La materia y asunto metropolitano es, por la vía de los hechos, una experiencia territorial y de identidad que trasciende las fronteras administrativas tradicionales pero que, por razones históricas, jurídicas y políticas se gestiona considerando las unidades político-administrativas en las que se asienta. En este orden, la gobernanza de lo metropolitano hace insustituible para su funcionamiento la representación de las unidades político-administrativas, pero también la voz ciudadana.

La Comarca Lagunera tiene una larga lista de experiencias donde confluyen autoridades y ciudadanía para discutir y dar seguimiento a temas de interés tanto municipal como regional. La perspectiva estrictamente metropolitana tiene ahora su primer espacio formal en lo referente a los asuntos metropolitanos que aún están por definir. Considero que la experiencia que sirve de ejemplo de participación metropolitana y regional dados sus resultados es el modelo de seguridad pública de la región.

Un antecedente de participación semejante donde el factor que integración fue el carácter metropolitano fue el llamado Fondo Metropolitano de La Laguna. Bajo ese paraguas conceptual se crearon espacios de diálogo, discusión y desarrollo de proyectos que pretendían incidir en las políticas públicas y proyectos de desarrollo con un criterio metropolitano. El final de la historia de esa muy interesante propuesta coincidió con el fin de su fondeo. Y eso es un recordatorio de que las fronteras no escritas para este tipo de proyectos tienen en el financiamiento a una de sus principales palancas. Otro aspecto para considerar de cara a la buena ventura de este nuevo ejercicio es la disposición política de los municipios, estados y federación. No se trata de contar con la simpatía o no del gobernante en turno, sino de la capacidad para crear condiciones posibilitadoras de acuerdos y soluciones cuyos aplausos, en todo caso, serían metropolitanos y no necesariamente adjudicables a un munícipe o un gobernador.

Sin mencionar nombres por temor a no hacer justicia a quienes habrán de constituir el nuevo Consejo, considero que la combinación de personas con una amplia experiencia de participación con jóvenes técnicamente muy bien preparadas enriquecerá el debate y el diálogo. Qué bien contar en el grupo con el autor del mejor libro sobre desarrollo urbano de uno de los municipios de la zona metro Laguna y también, entre otras, con dos mujeres jóvenes: una, la voz más notable del tema metropolitano en recientes años y, otra, con una muy buena preparación técnica internacional y visión contemporánea de lo metropolitano.

@EdgarSalinasU