Consejeros intentan tumbar elección de Guadiana para representar candidatura de Morena en Coahuila, pero mayoría lo apoya

El consejo estatal de Morena no ha cerrado filas con Armando Guadiana, pues la presidenta, Yamille Mtanous Castaño, lanzó una convocatoria para designar candidato a gobernador en el 2023, pero la mayoría de los integrantes no acudió a la cita al no estar de acuerdo.

“Nosotros, 35 consejeras y consejeros, consideramos fraternalmente que las 29 compañeras y compañeros que hicieron la solicitud que motiva su acción, podrían estar, de buena fe, interpretando de manera errónea el contenido de nuestro estatuto, pues consideramos que el Consejo carece de facultades para designar candidaturas en Morena”, señalaron mediante un comunicado firmado por 35 integrantes del Consejo, que integra a 64 en total.

Solicitaron, mediante una consulta a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que se aclare oficialmente la licitud del objeto de esta convocatoria para evitar caer en una discusión que, estiman, no corresponde al Consejo de Morena en Coahuila.

"Exhortamos fraternalmente al resto de nuestras compañeras y compañeros consejeros, así como a la presidenta del Consejo, al respeto irrestricto de la legalidad estatutaria. Sabemos de la buena fe que acompaña sus acciones y que por el bien de la transformación en Coahuila serán respetuosos de las resoluciones de nuestros órganos nacionales. De nuestra parte, vamos a esperar la respuesta a nuestra consulta de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia sobre la convocatoria referida. Estaremos dispuestas y dispuestos a participar en los términos que marque el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones de nuestro partido-movimiento en el próximo proceso electoral en Coahuila", exhorta el documento.

Entre los consejeros firmantes están Diego Eduardo del Bosque Villarreal, Alaide Estefanía Yáñez Aguilar, Fernando Hernández Hernández, Alfonso de Jesús Almeraz Borjas, Nancy Cuevas Sánchez, Brenda Karina Vélez Zurita, Ariel de Jesús Maldonado Leza, Diana Cecilia Fernández Rosales, Jesús Gerardo Sánchez Garza, Lizbeth Ogazón Nava, Paola Patricia Vargas Jaime, Alfonso Rivera Segobia, Antonio Lorenzo Castro Villarreal, Isabel Carmela Rico Aguilar, José Alberto Hurtado Vera, Miguel Castellanos Vázquez, Patricia Isaura Contreras González, Sandra Juliana Martínez Bon, Antonio Attolini Murra, Gabriela de Santiago Sánchez, Gisela Yanett González Márquez, José Arturo Braña Sotomayor, José Miguel Martínez Campos, Juan Santiago Bastida Martínez Martínez, María Teresa González Márquez, Zazil Pacheco Pérez, Alfredo Vázquez Sánchez, Ariana Neiroli Cervantes Zamarrón, Jaime Dahir Arista Hernández, Marco Antonio Beltrán Huitrón, Marily Castillo Ocaña, Mónica Montero Cuellar, Hortencia Córdoba Alegría, Joel Alberto López Castillo, Óscar Fernando Rivas Santoscoy.